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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 09.02.22 - 16:12
Цитата:
Вы имеете ввиду какой-то сомнительный тест на допинг?
Но, уже написали:
Российских фигуристов не лишат золота Олимпиады-2022 в командном турнире.
Ранее СМИ писали о положительной допинг-пробе участника российской сборной.
Как стало известно «Советскому спорту», российским фигуристам оставят золото Олимпиады в Пекине, завоеванное в команде.
Ранее Insidethegames сообщил, что российский фигурист, участвовавший в командном турнире сдал положительный тест на наркотики до начала соревнований. Именно поэтому награждение медалями не было произведено несмотря на то, что результат стал известен в понедельник.
alex_60:
а теперь приходится каждые 5 минут новости обновлять.
а теперь приходится каждые 5 минут новости обновлять.
Вы имеете ввиду какой-то сомнительный тест на допинг?
Но, уже написали:
Российских фигуристов не лишат золота Олимпиады-2022 в командном турнире.
Ранее СМИ писали о положительной допинг-пробе участника российской сборной.
Как стало известно «Советскому спорту», российским фигуристам оставят золото Олимпиады в Пекине, завоеванное в команде.
Ранее Insidethegames сообщил, что российский фигурист, участвовавший в командном турнире сдал положительный тест на наркотики до начала соревнований. Именно поэтому награждение медалями не было произведено несмотря на то, что результат стал известен в понедельник.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 2685
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 09.02.22 - 17:02
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 15683
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 09.02.22 - 19:35
Елистратов третий в шорт-треке.
это успех однозначно.
Казахстан представлял Адиль Галиахметов,
который фактически чудом сумел отобраться в финал.
это несомненное успех.
8 место в финале .
это успех однозначно.
Казахстан представлял Адиль Галиахметов,
который фактически чудом сумел отобраться в финал.
это несомненное успех.
8 место в финале .
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 09.02.22 - 22:01
Цитата:
Слёзы и обнимашки с тренером сборной Казахстана
Российский шорт-трекист Семен Елистратов эмоционально прокомментировал завоеванную бронзу в финале забега на 1500 метров Олимпиады-2022 в Пекине.
«Путь к этой медали для меня начался 5 февраля, когда я не прошёл никуда на 1000 метров., а у всей команды не сложилось в эстафете. После такого полёта с небес на землю сегодня я настраивался только на медаль.В финал попали 10 человек, поэтому держаться сзади никакого смысла не было. Те, кто засиделся, как братья Лю, в итоге остались ни с чем.
После финиша тренер кричал: «Семён, не показывай никому свои слёзы!». А я не мог сдержать эмоции. Это моя четвёртая Олимпиада. Вокруг меняются спортсмены, целые поколения, а я все бегаю!», - приводит слова Елистратова Олимпийский комитет России.
Итог дня
alex_60:
Елистратов третий в шорт-треке.
Елистратов третий в шорт-треке.
Слёзы и обнимашки с тренером сборной Казахстана
Российский шорт-трекист Семен Елистратов эмоционально прокомментировал завоеванную бронзу в финале забега на 1500 метров Олимпиады-2022 в Пекине.
«Путь к этой медали для меня начался 5 февраля, когда я не прошёл никуда на 1000 метров., а у всей команды не сложилось в эстафете. После такого полёта с небес на землю сегодня я настраивался только на медаль.В финал попали 10 человек, поэтому держаться сзади никакого смысла не было. Те, кто засиделся, как братья Лю, в итоге остались ни с чем.
После финиша тренер кричал: «Семён, не показывай никому свои слёзы!». А я не мог сдержать эмоции. Это моя четвёртая Олимпиада. Вокруг меняются спортсмены, целые поколения, а я все бегаю!», - приводит слова Елистратова Олимпийский комитет России.
Итог дня
(Уважаемые пользователи)
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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 09.02.22 - 23:58
Ну вот, мы на 1 месте...
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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 10.02.22 - 02:12
Цитата:
В 41-ом тоже так думали...
drakon:
Ну вот, мы на 1 месте
Ну вот, мы на 1 месте
В 41-ом тоже так думали...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 10.02.22 - 15:30
Ну что там, игры уже кончились?
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 10.02.22 - 16:07
Замолчали наши комментаторы, бухают что ли..
Криста Пермяковкска какая то обогнала россиянеу на 0,1 секунды, а Валиева где с лекарством для сердца?
Жалко ее, воспитанница Тутберидзе..
Но вроде как проканывает..
Криста Пермяковкска какая то обогнала россиянеу на 0,1 секунды, а Валиева где с лекарством для сердца?
Жалко ее, воспитанница Тутберидзе..
Но вроде как проканывает..
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 10.02.22 - 16:13
По ТВ показали, что Казахстан, как первая страна в мире среди понтов, платит своим олимпийцам за золото больше всех стран в разы..
Только вот золота то всё равно нет..
Да даже если не давать эти 250 штук, у нас принято каждому акиму нашей необьятной страны дарить в подарки джипы и квартиры счастливцу..
Каждый должен отметиться..
Примерно так же, как и со спасителем, то ли смотрящим, девочек, которые горели на даче..
Ну ии как с новым фондом .
Мы конечно щедрые, за счет других..
[Исправлено: 111, 10.02.2022 - 16:16]
Только вот золота то всё равно нет..
Да даже если не давать эти 250 штук, у нас принято каждому акиму нашей необьятной страны дарить в подарки джипы и квартиры счастливцу..
Каждый должен отметиться..
Примерно так же, как и со спасителем, то ли смотрящим, девочек, которые горели на даче..
Ну ии как с новым фондом .
Мы конечно щедрые, за счет других..
[Исправлено: 111, 10.02.2022 - 16:16]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 10.02.22 - 22:39
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 10.02.22 - 22:45
Ну и хорошая новость
С российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. «Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой», — сказал источник «Чемпионату».
Несмотря на это, на данное решение ещё может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Согласно кодексу ВАДА, спортсмен временно отстраняется при наличии неблагоприятного результата допинг-пробы (если в ней содержится вещество, не считающееся особым — каковым и является препарат, обнаруженный у Валиевой). Данное положение дублируется в документах МОК и ISU.
Дополнение: В ситуации с нашей фигуристкой ключевой момент — молчание всех официальных сторон. Если опираться на официальные заявления, то Камила Валиева не просто не отстранена — ей не предъявлено никаких обвинений. Её статус неизменен.
Вкладывается ощущение, что намеренная нервотрепка лучшей на данный момент фигуристки планеты, с которой тягаться на люду не может никто, поэтому надо по ней ударить морально...грязно и подло.
С российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. «Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой», — сказал источник «Чемпионату».
Несмотря на это, на данное решение ещё может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Согласно кодексу ВАДА, спортсмен временно отстраняется при наличии неблагоприятного результата допинг-пробы (если в ней содержится вещество, не считающееся особым — каковым и является препарат, обнаруженный у Валиевой). Данное положение дублируется в документах МОК и ISU.
Дополнение: В ситуации с нашей фигуристкой ключевой момент — молчание всех официальных сторон. Если опираться на официальные заявления, то Камила Валиева не просто не отстранена — ей не предъявлено никаких обвинений. Её статус неизменен.
Вкладывается ощущение, что намеренная нервотрепка лучшей на данный момент фигуристки планеты, с которой тягаться на люду не может никто, поэтому надо по ней ударить морально...грязно и подло.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 10.02.22 - 23:01
Сегодня первый день России без медалей. Два четвертых места, одно из которых обиднейший проигрыш 0,1с Непряевой на финише.
Завтра есть шанс у биатлонистов и лыжников.
Завтра есть шанс у биатлонистов и лыжников.
(Полноправные пользователи)
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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 10.02.22 - 23:04
Цитата:
Норвежцам подвезли против астмы медикаменты, так что ещё неизвестно.
Тот норвежец, которого обогнал костанаец, теперь точно придёт первым!
[Исправлено: elektron, 10.02.2022 - 18:08]
yudjin:
Завтра есть шанс у биатлонистов и лыжников.
Завтра есть шанс у биатлонистов и лыжников.
Норвежцам подвезли против астмы медикаменты, так что ещё неизвестно.
Тот норвежец, которого обогнал костанаец, теперь точно придёт первым!
[Исправлено: elektron, 10.02.2022 - 18:08]
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