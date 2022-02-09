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Ну и хорошая новостьС российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. «Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой», — сказал источник «Чемпионату».Несмотря на это, на данное решение ещё может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).Согласно кодексу ВАДА, спортсмен временно отстраняется при наличии неблагоприятного результата допинг-пробы (если в ней содержится вещество, не считающееся особым — каковым и является препарат, обнаруженный у Валиевой). Данное положение дублируется в документах МОК и ISU.Дополнение: В ситуации с нашей фигуристкой ключевой момент — молчание всех официальных сторон. Если опираться на официальные заявления, то Камила Валиева не просто не отстранена — ей не предъявлено никаких обвинений. Её статус неизменен.Вкладывается ощущение, что намеренная нервотрепка лучшей на данный момент фигуристки планеты, с которой тягаться на люду не может никто, поэтому надо по ней ударить морально...грязно и подло.