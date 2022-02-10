Отправлено: - 22:31

[Исправлено: Серый волк, 10.02.2022 - 19:48]

Кстати у нас молоко в пакете считается самым дешёвым. Раньше часто было за 29. Сейчас за 29 рублей уже не найти.Но 37-43 рублей вполне встречается и даже в некрупных магазинчиках.И даже именитые производители, вроде "Дмитрова гора", с недешевым ценником на качественную продукцию из Тверской области, вполне себе делают и доступное по цене молоко в пакетах.Его можно купить и в Твери и в Питере и в Москве. Но цена будет чуть выше обычного молзавода, наверное за имя и гарантию качества.Хотя я стараюсь брать белорусское, хоть и дороже.Я там катался прямо мимо ферм Дмитровой горы летом.Сейчас там идеальный гладкий асфальт к каждой ферме.Дороги загляденье.Лет десять назад там на краю тверской области были дороги ухабистые.Сейчас там велосипедисты шоссейники гоняют тренируются на максималках.Машин крайне мало, асфальт гладкий.Осенью начали строить велодорожку, которая пройдет прямо через Дмитрову гору до Твери уже в этом году. Строили даже зимой в новогодние праздники, так спешили, пока морозы и снега всё не завалисли капитально там работа кипела.В другую сторону через Яхрому в Москву по велодорожке. В Дмитровой горе прямо на трассе современный фирменный магазин как где-то в Нью-Йорке с современым дизайном и подсветкой на уровне 21 века.В нем вкуснейший кофе, свежая выпечка, бар, и всё мясо и вся молочка производителя.Очень классно на вело останавливаться. и на машинах многие не проезжают мимо.