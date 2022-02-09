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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15321
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.02.22 - 13:13
#6781
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Цитата:
drakon:
Доктор, в Бахрейне? Не пишет...

В бане))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24218
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.02.22 - 18:10
#6782
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А где,обыкновенный пенсионер?
Опять - спрятался?... 8-) :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15683
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.02.22 - 19:28
#6783
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Цитата:
drakon:


ну что, в личку пишет кто нибудь?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24218
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.02.22 - 19:48
#6784
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Цитата:
alex_60:
ну что, в личку пишет кто нибудь?

Сегодня, читатель, с утра - написал... :lol: ;-)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
294
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.02.22 - 20:20
#6785
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Цитата:
alex_60:
ну что, в личку пишет кто нибудь?

вчера с победой поздравил) думает видимо, что мы этого и добивались
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8841
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.02.22 - 20:46
#6786
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Цитата:
lavprof:
вчера с победой поздравил)

Так меня тоже..
Не понял к чему, думал 9е мая..
Жаль его подружбайки нет, так бы она дала всем проср...ся..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24218
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.02.22 - 20:50
#6787
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Цитата:
111:
Так меня тоже..

Мне каждый день - пишет... :lol:
Иногда в день, ресколько раз... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8841
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.02.22 - 20:58
#6788
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Цитата:
drakon:
Мне каждый день - пишет...

Вы то почти одного возраста, он должен вам писать.
Мне вот не знаю почему..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24218
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.02.22 - 21:09
#6789
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Цитата:
111:
Вы то почти одного возраста, он должен вам писать.

Я старше его на 2.5 месяца. Пишет мне только маты... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8841
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.02.22 - 21:23
#6790
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Цитата:
drakon:
старше его на 2.5 месяца. Пишет мне только маты...

Ну так же понятней..
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