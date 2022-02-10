Отправлено: - 19:49

ТаРо:

АО нужно запретить законом. Никаких акций, никаких дивидендов,

Цитата:И тут Остапа понесло...Ну...это...грохочущий поток сознания заполонил все фибры его души...невысказанность переполняла его натруженое горло под шелковым шарфиком....мосх, стянутый фуражкой с гербом киевской милиции распирало от коловращения табуна мыслей шальных....угасающее от голода сознание лихорадочно пыталось не быть погребенным в пучинах темного бессознательного....и тока надежда на скорый сытый ужин - служила ему указующим перстом и тем лучом надежды, который является искрене страждущим людям и наполняет их силами ведущими в бой и гарантирующих победу!Много всего говорится, да не всё в дело годится!