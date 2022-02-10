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≡ Повысить налоги для нефтяных и горнорудных компаний предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43526
Повысить налоги для нефтяных и горнорудных компаний предложили в Казахстане
Отправлено: 10.02.22 - 16:18
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"Сейчас их налоговая нагрузка не превышает 8-9 процентов. Тогда как в других странах за невосполняемые природные запасы налогообложение недропользователей может достигать 25 процентов", - указал депутат в запросе на имя премьер-министра.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8836
Re: Повысить налоги для нефтяных и горнорудных компаний...
Отправлено: 10.02.22 - 16:18
#1
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Если налог повысят, и новый этот фонд, то напрягать кампании на постройку аллей за десятки миллионов долларов в Ацтане в честь дня рождения всё равно будут?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24215
Повысить налоги для нефтяных и горнорудных компаний предложили в Казахстане
Отправлено: 10.02.22 - 16:26
#2
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Цитата:
111:
в Ацтане в честь дня рождения всё равно будут?

А что, простому пенсионеру, будут,
день рождения, справлять?... :lol: ;-)
Профайл
Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
44
Повысить налоги для нефтяных и горнорудных компаний предложили в Казахстане
Отправлено: 10.02.22 - 17:09
#3
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Гнать в шею таких слуг народа. Все эти налоги олигархи компенсируют за счет зарплат рабочих. Чтобы деньги не уходили за границу, национализируйте все эти предприятия. АО нужно запретить законом. Никаких акций, никаких дивидендов, Прибыль предприятия должна распределяться только между работниками этого предприятия. А сейчас всю прибыль делят жулики, живущие в Лондоне и не имеющие даже казахстанского гражданства.

[Исправлено: ТаРо, 10.02.2022 - 17:10]
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
76
Re: Повысить налоги для нефтяных и горнорудных компаний...
Отправлено: 10.02.22 - 18:24
#4
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А что это у нас сенаторы такими смелыми стали или проснулись?
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