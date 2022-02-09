Отправлено: - 22:01

alex_60:

Елистратов третий в шорт-треке.

Цитата:Слёзы и обнимашки с тренером сборной КазахстанаРоссийский шорт-трекист Семен Елистратов эмоционально прокомментировал завоеванную бронзу в финале забега на 1500 метров Олимпиады-2022 в Пекине.«Путь к этой медали для меня начался 5 февраля, когда я не прошёл никуда на 1000 метров., а у всей команды не сложилось в эстафете. После такого полёта с небес на землю сегодня я настраивался только на медаль.В финал попали 10 человек, поэтому держаться сзади никакого смысла не было. Те, кто засиделся, как братья Лю, в итоге остались ни с чем.После финиша тренер кричал: «Семён, не показывай никому свои слёзы!». А я не мог сдержать эмоции. Это моя четвёртая Олимпиада. Вокруг меняются спортсмены, целые поколения, а я все бегаю!», - приводит слова Елистратова Олимпийский комитет России.Итог дня