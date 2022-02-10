Отправлено: - 15:51

111:

Интересно, если бомжей собрать в клетку и кормить досыта, лечить и все такое, понравится ли это им...

Цитата:Они сбегают оттуда.А мне вот интересно другое - если такой дом для бомжей построить рядом с домом организаторши - будет ли она рада за то что им кто-то помогает?