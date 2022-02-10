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≡ К чему приводит гололед на трассе Рудный-Федоровка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43523
К чему приводит гололед на трассе Рудный-Федоровка
Отправлено: 10.02.22 - 12:06
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Посмотрите на состояние автодороги Рудный-Федоровка. Ответственным лицам стоит обратить на нее внимание. С конца декабря 2021 года дорога покрыта льдом, каких-либо попыток очистить ее не производится, обочина отсутствует.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24213
Re: К чему приводит гололед на трассе Рудный-Федоровка
Отправлено: 10.02.22 - 12:06
#1
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Помню, такие - дороги... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15682
Re: К чему приводит гололед на трассе Рудный-Федоровка
Отправлено: 10.02.22 - 12:31
#2
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скоро весна, все расстает.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24213
К чему приводит гололед на трассе Рудный-Федоровка
Отправлено: 10.02.22 - 12:40
#3
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Цитата:
alex_60:
скоро весна, все расстает.

Так мы и - жили.
Ждали - весну... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8830
Re: К чему приводит гололед на трассе Рудный-Федоровка
Отправлено: 10.02.22 - 14:12
#4
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Рудный Федоровка, это где такая дорога?
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5095
Re: К чему приводит гололед на трассе Рудный-Федоровка
Отправлено: 10.02.22 - 14:45
#5
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Через качары
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8830
Re: К чему приводит гололед на трассе Рудный-Федоровка
Отправлено: 10.02.22 - 15:04
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Через качары

Обычно на Федоровку с Рудного через Костанай едут, чем переться по качарской трассе..
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5095
К чему приводит гололед на трассе Рудный-Федоровка
Отправлено: 10.02.22 - 15:12
#7
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Говорят экономишь шестьдесят км, да и дорогу в прошлом году хорошо делали, в Челябу постоянно ездил через косту, однажды обратно вернулся через качары и сильно огорчился, хотя это было давно
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8830
К чему приводит гололед на трассе Рудный-Федоровка
Отправлено: 10.02.22 - 15:28
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Говорят экономишь шестьдесят км, да

Рудный Качар это 60, дальше это примерно 40.
Рудный объездная это 35, объездная примерно 20, и до Федоровки 85 где то.
Но я бы попер всё равно через Костанай на пузотерке, джип полноприводной другое дело, и то качарска, трасса, особо не разгонишься, особенно зимой.
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