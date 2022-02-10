Отправлено: - 15:28

сайлау курманов:

Говорят экономишь шестьдесят км, да

Цитата:Рудный Качар это 60, дальше это примерно 40.Рудный объездная это 35, объездная примерно 20, и до Федоровки 85 где то.Но я бы попер всё равно через Костанай на пузотерке, джип полноприводной другое дело, и то качарска, трасса, особо не разгонишься, особенно зимой.