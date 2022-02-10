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≡ Каток оставят шорт-треку - Дворец спорта в Костанае не будут переделывать в зал единоборств
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43523
Каток оставят шорт-треку - Дворец спорта в Костанае не будут переделывать в зал единоборств
Отправлено: 10.02.22 - 12:35
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Ранее воспитанники ДЮСШ № 3 и их родители высказывали опасения, что каток в новом Ледовом дворце может быть опасным для юных шорт-трекистов. Даже записали видеообращение к главе государства, чтобы тот помог отстоять Дворец спорта.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2642
Re: Каток оставят шорт-треку - Дворец спорта в Костанае не будут...
Отправлено: 10.02.22 - 12:35
#1
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НГ: Киреева также отмечает, что арена в новом Ледовом дворце соответствует всем международным стандартам.

Если соответствует всем мировым стандартам, тогда не должна быть, как отмечают родители травмоопасным для занятий.

На мой взгляд большую часть эксплуатационных расходов будут покрывать из средств бюджета, дети же в ДЮСШ бесплатно будут заниматься. Коммерческие проекты будут типа проката коньков и.т.д.

В декабре 2018 года обсуждали, процитирую не себя как ранее, а yudjin:

yudjin: Тоже так думаю... Учреждение заведомо убыточное в наших реалиях, сидящее на дотациях государства, не станет привлекать забугорных бизнес-деятелей. Скорее всего впаривание проекта и строительство таких объектов с возможностью освоить бюджетные деньги в нужном направлении - и есть "цимус" затеи второго ледового.Я даже надеялся, что лёд в нём будет большой, т.е с беговой дорожкой в 400 метров и он заменит каток под открытым небом на ГАИ... но как оказалось, это второй спорт сарайы по Тарана с ареной только для хоккея и шорт-трека.

Подробнее здесь:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
656
Re: Каток оставят шорт-треку - Дворец спорта в Костанае не будут...
Отправлено: 10.02.22 - 13:11
#2
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Цитата:
Kairat stayer:
Если соответствует всем мировым стандартам, тогда не должна быть, как отмечают родители травмоопасным для занятий.


Да ездить в м-н Юбилейный далековато,вот основная причина кипиша родителей. Просто не будут больше набирать в группу во Дворце спорта по ул. Тауелсиздик и проблема со временем сама собой решится. Так же будет набираться новая группа уже в новом Ледовом дворце, который вот строится в микрорайоне Юбилейный.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2642
Каток оставят шорт-треку - Дворец спорта в Костанае не будут переделывать в зал единоборств
Отправлено: 10.02.22 - 14:30
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Да ездить в м-н Юбилейный далековато,вот основная причина кипиша родителей. Просто не будут больше набирать в группу во Дворце спорта по ул. Тауелсиздик и проблема со временем сама собой решится. Так же будет набираться новая группа уже в новом Ледовом дворце, который вот строится в микрорайоне Юбилейный.


На мой взгляд, накладно будет в двух местах содержать искусственный лёд. Если соответствует стандартам, тогда наверное следует посмотреть специалистам проектно-сметную документацию на строительство и сличить с реальным построенным объектом, в частности с трассой для шорт-трека.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.02.2022 - 14:39]
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