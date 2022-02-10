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Каток оставят шорт-треку - Дворец спорта в Костанае не будут переделывать в зал единоборств
Каток оставят шорт-треку - Дворец спорта в Костанае не будут переделывать в зал единоборств
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