Отправлено: - 13:11

Kairat stayer:

Если соответствует всем мировым стандартам, тогда не должна быть, как отмечают родители травмоопасным для занятий.

Цитата:Да ездить в м-н Юбилейный далековато,вот основная причина кипиша родителей. Просто не будут больше набирать в группу во Дворце спорта по ул. Тауелсиздик и проблема со временем сама собой решится. Так же будет набираться новая группа уже в новом Ледовом дворце, который вот строится в микрорайоне Юбилейный.