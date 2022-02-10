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≡ С помощью добрых людей - Приют для бездомных животных открыла жительница Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43523
С помощью добрых людей - Приют для бездомных животных открыла жительница Костаная
Отправлено: 10.02.22 - 14:28
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Приют - это самая настоящая семья, где есть взрослые и дети. Бегают, играют, сытые, радостные хвостики. Есть совсем малыши, которым несколько дней, спят в домике с мамой. Есть те, кому оказывают помощь, и те, кто помогает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8830
Re: С помощью добрых людей - Приют для бездомных животных...
Отправлено: 10.02.22 - 14:28
#1
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Ну молодец, хоть что то собачатники умеют сами, ради своих питомцев..
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5095
Re: С помощью добрых людей - Приют для бездомных животных...
Отправлено: 10.02.22 - 15:36
#2
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Для своих кошек покупаю лапшу быстрого приготовления, на фирме большой мешок стоит около пяти тысяч, сорок кг. Если нужно телефон скину. Очень удобно, чтоб не варить кашу, кипятком заварили и всё, сухого корма подмешиваю.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14911
Re: С помощью добрых людей - Приют для бездомных животных...
Отправлено: 10.02.22 - 15:38
#3
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Надо же, как "повезло" соседям. Летом будут здесь же жалобы на такое соседство, да и забор из горбыля - не самая надёжная вещь. А как быть с карантином? Что будут делать в случае заражения собак? При строительстве такого объекта нужно думать не только о тех кто внутри, но и о тех кто рядом снаружи. Думаю месяца через три-четыре СЭС прикроет этот приют с обязательным умерщвлением питомцев.
И назначение участка смогли поменять внутри садового общества?
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