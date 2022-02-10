Re: С помощью добрых людей - Приют для бездомных животных...

Отправлено: - 15:38

Надо же, как "повезло" соседям. Летом будут здесь же жалобы на такое соседство, да и забор из горбыля - не самая надёжная вещь. А как быть с карантином? Что будут делать в случае заражения собак? При строительстве такого объекта нужно думать не только о тех кто внутри, но и о тех кто рядом снаружи. Думаю месяца через три-четыре СЭС прикроет этот приют с обязательным умерщвлением питомцев.

И назначение участка смогли поменять внутри садового общества?