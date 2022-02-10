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≡ «Привлечены 35 должностных лиц» - Как наказывают за плохое содержание автодорог в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43518
«Привлечены 35 должностных лиц» - Как наказывают за плохое содержание автодорог в Костанайской области
Отправлено: 10.02.22 - 04:42
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С начала 2022 года полицейские провели обследование более 200 участков автодорог в Костанайской области. О результатах сегодня, 9 февраля, на брифинге сообщил начальник отдела дорожно-технической инспекции Саят БЕЙСЕМБИН.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5092
Re: «Привлечены 35 должностных лиц» - Как наказывают за плохое...
Отправлено: 10.02.22 - 04:42
#1
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Давно пора этим заниматься. У нас в Рудном в этом году хорошо чистятся дороги, грейдером снимают колею и щеткой до асфальта проходят.
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