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≡ Закон о банкротстве. Казахстанцам хотят запретить выезжать за границу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43518
Закон о банкротстве. Казахстанцам хотят запретить выезжать за границу
Отправлено: 10.02.22 - 04:35
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На брифинге СЦК в Нур-Султане первый вице-министр финансов Марат Султангазиев сообщил, что проект закона и концепция имеют социальную направленность. Вице-министр рассказал, что в рамках закона о банкротстве предлагается ввести запрет на выезд за границу
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5092
Re: Закон о банкротстве. Казахстанцам хотят запретить выезжать...
Отправлено: 10.02.22 - 04:35
#1
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Сами не могут создать условия чтоб стабильно работали, так пусть по вахтам ездят, зачем запрещать выезд, тем более с Россией будет одна информационная база , кидалово не будет. Никто там с логикой не дружит я смотрю, про стометровку напомнило, когда кто-то из депутатов заявил, учащиеся не пойдут дальше сто метров за пивом...
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