Re: Закон о банкротстве. Казахстанцам хотят запретить выезжать...

Отправлено: - 04:35

Сами не могут создать условия чтоб стабильно работали, так пусть по вахтам ездят, зачем запрещать выезд, тем более с Россией будет одна информационная база , кидалово не будет. Никто там с логикой не дружит я смотрю, про стометровку напомнило, когда кто-то из депутатов заявил, учащиеся не пойдут дальше сто метров за пивом...