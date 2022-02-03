Постановление акимата Костанайской области о введении на 30 дней таких цен на социально значимые продукты питания вступило в силу 28 января. И, считай, весь февраль в любой буквально торговой точке люди должны иметь возможность купить капусту не дороже 104 тенге за кило, картошку - не дороже 140, морковку по цене не выше 148, лук - 86, сахар - 289, растительное масло 767 тенге. А другие люди по ту сторону прилавка должны все это обеспечить. Это называется «государственное регулирование цен в ручном режиме». По идее, должно включаться лишь в экстремальных ситуациях. Но у нас с высокими ценами в торговле борьба идет постоянно. Читать статью
А это уже вопрос жизнеспособности бизнеса. В Челябинске редко где встретишь продуктовый не сетевой магазин на 1 этаже дома. В основном там присутствует какая-то узкая направленность, в тех которые есть. И очень мало универсальных.
Victor Yang: Я имел ввиду маленькие несетевые магазины.
Был и такой в доме, где мы летом остановились, по Университетской набережной. Причем половина магазинчика была занята казахстанскими товарами... чай асам мы там брали... привыкли к нему. Была и молочка, и конфеты.
Сегодня интересовался насчёт сахара,в сатбфонде его нет. На складской цена 330+накрутка магазина допустим даже 10% получается 365,но продавать его по такой цене нельзя,штраф 300000. Так что делать господа чиновники,будем создавать исскуственный дефицит? Ответьте уже кто-нибудь наконец то.
самый умный: Это из личного опыта, или есть такая информация?
Молоко подорожало,ещё вчера и сказали, что сегодня уже будет в наличии. В фирменном магазине "Бурёнка" в пленке 2.5%-277тнг В тетро пакете 2.5%-286тнг Молоко в плёнке 2.5% с доставкой в магазин 296тнг Вот и посчитайте сколько оно будет стоит в магазине.
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