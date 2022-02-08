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Доктор СИЗО:

погуглить и найти искомый результат?

Цитата:Нашёл,,«Примерный устав сельскохозяйственной артели», принятый в 1935 году на Всесоюзном съезде колхозников-ударников, определял размеры приусадебной земли, находившейся в личном пользовании колхозного двора, — от 1/4 до 1/2 га (в некоторых районах до 1 га). Определялось и количество скота, которое можно было содержать в личном хозяйстве колхозника. Для районов I группы Западно-Сибирского края, например, нормы скота были таковы: 1 корова, до 2 голов молодняка, 1 свиноматка, до 10 овец и коз.,,Доктор, далеко до Хрущёва то ещё однако.А при Хрущёве, налог ввели,