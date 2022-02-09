Отправлено: - 16:12

alex_60:

а теперь приходится каждые 5 минут новости обновлять.

Цитата:Вы имеете ввиду какой-то сомнительный тест на допинг?Но, уже написали:Российских фигуристов не лишат золота Олимпиады-2022 в командном турнире.Ранее СМИ писали о положительной допинг-пробе участника российской сборной.Как стало известно «Советскому спорту», российским фигуристам оставят золото Олимпиады в Пекине, завоеванное в команде.Ранее Insidethegames сообщил, что российский фигурист, участвовавший в командном турнире сдал положительный тест на наркотики до начала соревнований. Именно поэтому награждение медалями не было произведено несмотря на то, что результат стал известен в понедельник.