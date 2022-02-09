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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8189
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 09.02.22 - 16:12
#226
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Цитата:
alex_60:
а теперь приходится каждые 5 минут новости обновлять.

Вы имеете ввиду какой-то сомнительный тест на допинг?
Но, уже написали:
Российских фигуристов не лишат золота Олимпиады-2022 в командном турнире.
Ранее СМИ писали о положительной допинг-пробе участника российской сборной.
Как стало известно «Советскому спорту», российским фигуристам оставят золото Олимпиады в Пекине, завоеванное в команде.
Ранее Insidethegames сообщил, что российский фигурист, участвовавший в командном турнире сдал положительный тест на наркотики до начала соревнований. Именно поэтому награждение медалями не было произведено несмотря на то, что результат стал известен в понедельник.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2684
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 09.02.22 - 17:02
#227
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Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15681
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 09.02.22 - 19:35
#228
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Елистратов третий в шорт-треке.
это успех однозначно.
Казахстан представлял Адиль Галиахметов,
который фактически чудом сумел отобраться в финал.
это несомненное успех.
8 место в финале .
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