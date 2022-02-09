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≡ «От дачи показаний отказываюсь» - Процесс по делу замруководителя управления образования близится к финалу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43513
«От дачи показаний отказываюсь» - Процесс по делу замруководителя управления образования близится к финалу
Отправлено: 09.02.22 - 15:49
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Участники процесса в отношении заместителя руководителя управления образования Костанайской области Мендыгуль АЛЬЖАНОВОЙ готовятся к прениям. Альжанова обвиняется в незаконном начислении премий сотрудников и их растрате.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
190
Re: «От дачи показаний отказываюсь» - Процесс по делу...
Отправлено: 09.02.22 - 15:49
#1
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- По итогам уходящего года мы решили вас кремировать
- может быть премировать?
- нет.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
655
Re: «От дачи показаний отказываюсь» - Процесс по делу...
Отправлено: 09.02.22 - 18:57
#2
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Цитата:
Ущерб, который Альжанова причинила государству, оценивают в 769 780 тенге.

Источник:


Да уже погасила бы ущерб и ли же решила биться до конца.Однозначно приказы по гримированию сотрудников подписывает не зам и почему она должна отвечать не понятно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15681
Re: «От дачи показаний отказываюсь» - Процесс по делу...
Отправлено: 09.02.22 - 19:14
#3
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///Я никак не могу донести до обвинения, что издавать приказ о премировании не запрещалось при наличии кредиторской задолженности, - сообщила при повторном допросе Байменова. - В самом приказе была сноска, что премии выдадут в случае отсутствия задолженности. Так и получилось в итоге: на момент выдачи премий кредиторской задолженности не было.///

показывать какая ты глупая, это как то не очень.
но ей похоже нравится.
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