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В фонде напомнили, что его деятельность направлена на содействие в развитии и повышении доступности медицинских услуг для детей младенческого возраста для исключения возможного развития заболеваний и инвалидизации детей, а также иных социально значимых услуг для детей.



"Фонд также помогает семьям, усыновившим, оформившим опекунство, попечительство или патронатное воспитание ребенка с инвалидностью, заболеванием либо проблемами адаптации, и для оказания помощи детям из малообеспеченных семей", - добавили в пресс-службе.



Также из средств "Қазақстан халқына" поддерживаются семьи сотрудников правоохранительных органов, признанных погибшими или тяжелоранеными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана.





Цитата:Ну так и переименуйте его в фонд поддержки больных детей и семей сотрудников полиции