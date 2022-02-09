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Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43513
Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
Отправлено: 09.02.22 - 16:29
Общественный социальный фонд "Қазақстан халқына" не поможет казахстанцам с покупкой жилья, выплатой кредитов и оплатой семейных торжеств, однако такие просьбы поступают регулярно.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8189
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 16:29
Цитата:
А почему бы и нет... достойный той, не хуже чем у саке, это целое стихийное бедствие с безумными расходами для среднестатистической казахской семьи. Тут кредитов мало, надо всем миром на него собирать, чтобы в грязь лицом не ударить.
Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
А почему бы и нет... достойный той, не хуже чем у саке, это целое стихийное бедствие с безумными расходами для среднестатистической казахской семьи. Тут кредитов мало, надо всем миром на него собирать, чтобы в грязь лицом не ударить.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12024
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 16:56
Цитата:
Ну так и переименуйте его в фонд поддержки больных детей и семей сотрудников полиции
В фонде напомнили, что его деятельность направлена на содействие в развитии и повышении доступности медицинских услуг для детей младенческого возраста для исключения возможного развития заболеваний и инвалидизации детей, а также иных социально значимых услуг для детей.
"Фонд также помогает семьям, усыновившим, оформившим опекунство, попечительство или патронатное воспитание ребенка с инвалидностью, заболеванием либо проблемами адаптации, и для оказания помощи детям из малообеспеченных семей", - добавили в пресс-службе.
Также из средств "Қазақстан халқына" поддерживаются семьи сотрудников правоохранительных органов, признанных погибшими или тяжелоранеными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана.
"Фонд также помогает семьям, усыновившим, оформившим опекунство, попечительство или патронатное воспитание ребенка с инвалидностью, заболеванием либо проблемами адаптации, и для оказания помощи детям из малообеспеченных семей", - добавили в пресс-службе.
Также из средств "Қазақстан халқына" поддерживаются семьи сотрудников правоохранительных органов, признанных погибшими или тяжелоранеными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана.
Ну так и переименуйте его в фонд поддержки больных детей и семей сотрудников полиции
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8822
Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
Отправлено: 09.02.22 - 16:57
Я бы дал заявку еще одну квартиру купить..
Старшому уже 18, двушку какую бы подкинули..
Старшому уже 18, двушку какую бы подкинули..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4032
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 17:08
Ничего хорошего с этого фонда не выйдет.
Создан стихийно по указке, нет четких целей.
На мягкое раскулачивание тоже не тянет.
Верю, закончится всё очередным скандалом.
Даже в добром деле не помешало бы немного бюрократии добавить.
Создан стихийно по указке, нет четких целей.
На мягкое раскулачивание тоже не тянет.
Верю, закончится всё очередным скандалом.
Даже в добром деле не помешало бы немного бюрократии добавить.
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 74
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 17:14
Бюрократии там хватает. На халяву просто так получить деньги не получится.
Здесь просто идёт речь о людях, не видящих берегов.
Здесь просто идёт речь о людях, не видящих берегов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 166
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 18:44
Цитата:
Согласен.
Плюс к этому фонду создадут комитеты, комиссии и превратят в бизнес.
peshexod:
Ничего хорошего с этого фонда не выйдет.
Ничего хорошего с этого фонда не выйдет.
Согласен.
Плюс к этому фонду создадут комитеты, комиссии и превратят в бизнес.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 655
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 19:01
Цитата:
100%..умора!
Skeptic:
Здесь просто идёт речь о людях, не видящих берегов.
Здесь просто идёт речь о людях, не видящих берегов.
100%..умора!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15681
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 19:10
//акже из средств "Қазақстан халқына" поддерживаются семьи сотрудников правоохранительных органов, признанных погибшими или тяжелоранеными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана.//
а что государство в этих случаях
не поддерживает?
не выплачивает пособия, помощь?
при чем тут этот фонд?
темный какой то фонд.
а что государство в этих случаях
не поддерживает?
не выплачивает пособия, помощь?
при чем тут этот фонд?
темный какой то фонд.
Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
Отправлено: 09.02.22 - 19:18
Цитата:
А ты видел, светлые фонды?...
alex_60:
темный какой то фонд.
темный какой то фонд.
А ты видел, светлые фонды?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15681
Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
Отправлено: 09.02.22 - 19:24
Цитата:
да, Советский фонд мира.
drakon:
ты видел, светлые фонды?...
ты видел, светлые фонды?...
да, Советский фонд мира.
Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
Отправлено: 09.02.22 - 20:04
Цитата:
А Самрук - Кызына?
Тоже светлый фонл,
светлых - людей...
alex_60:
да, Советский фонд мира.
да, Советский фонд мира.
А Самрук - Кызына?
Тоже светлый фонл,
светлых - людей...
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