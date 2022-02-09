Re: «От дачи показаний отказываюсь» - Процесс по делу...

Отправлено: - 19:14

///Я никак не могу донести до обвинения, что издавать приказ о премировании не запрещалось при наличии кредиторской задолженности, - сообщила при повторном допросе Байменова. - В самом приказе была сноска, что премии выдадут в случае отсутствия задолженности. Так и получилось в итоге: на момент выдачи премий кредиторской задолженности не было.///



показывать какая ты глупая, это как то не очень.

но ей похоже нравится.