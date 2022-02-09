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≡ Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43513
Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
Отправлено: 09.02.22 - 16:29
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Общественный социальный фонд "Қазақстан халқына" не поможет казахстанцам с покупкой жилья, выплатой кредитов и оплатой семейных торжеств, однако такие просьбы поступают регулярно.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8189
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 16:29
#1
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Цитата:
Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"

А почему бы и нет... достойный той, не хуже чем у саке, это целое стихийное бедствие с безумными расходами для среднестатистической казахской семьи. Тут кредитов мало, надо всем миром на него собирать, чтобы в грязь лицом не ударить.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12024
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 16:56
#2
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Цитата:
В фонде напомнили, что его деятельность направлена на содействие в развитии и повышении доступности медицинских услуг для детей младенческого возраста для исключения возможного развития заболеваний и инвалидизации детей, а также иных социально значимых услуг для детей.

"Фонд также помогает семьям, усыновившим, оформившим опекунство, попечительство или патронатное воспитание ребенка с инвалидностью, заболеванием либо проблемами адаптации, и для оказания помощи детям из малообеспеченных семей", - добавили в пресс-службе.

Также из средств "Қазақстан халқына" поддерживаются семьи сотрудников правоохранительных органов, признанных погибшими или тяжелоранеными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана.



Ну так и переименуйте его в фонд поддержки больных детей и семей сотрудников полиции
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8822
Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
Отправлено: 09.02.22 - 16:57
#3
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Я бы дал заявку еще одну квартиру купить..
Старшому уже 18, двушку какую бы подкинули..
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4032
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 17:08
#4
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Ничего хорошего с этого фонда не выйдет.
Создан стихийно по указке, нет четких целей.
На мягкое раскулачивание тоже не тянет.
Верю, закончится всё очередным скандалом.
Даже в добром деле не помешало бы немного бюрократии добавить.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
74
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 17:14
#5
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Бюрократии там хватает. На халяву просто так получить деньги не получится.
Здесь просто идёт речь о людях, не видящих берегов.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
166
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 18:44
#6
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Цитата:
peshexod:
Ничего хорошего с этого фонда не выйдет.

Согласен.
Плюс к этому фонду создадут комитеты, комиссии и превратят в бизнес.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
655
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 19:01
#7
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Цитата:
Skeptic:
Здесь просто идёт речь о людях, не видящих берегов.


100%..умора!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15681
Re: Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд...
Отправлено: 09.02.22 - 19:10
#8
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//акже из средств "Қазақстан халқына" поддерживаются семьи сотрудников правоохранительных органов, признанных погибшими или тяжелоранеными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана.//

а что государство в этих случаях
не поддерживает?
не выплачивает пособия, помощь?
при чем тут этот фонд?
темный какой то фонд.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24209
Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
Отправлено: 09.02.22 - 19:18
#9
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Цитата:
alex_60:
темный какой то фонд.

А ты видел, светлые фонды?...

:oops: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15681
Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
Отправлено: 09.02.22 - 19:24
#10
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Цитата:
drakon:
ты видел, светлые фонды?...


да, Советский фонд мира.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24209
Казахстанцы подают заявки на покупку машин и тои в фонд "Қазақстан халқына"
Отправлено: 09.02.22 - 20:04
#11
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Цитата:
alex_60:
да, Советский фонд мира.

А Самрук - Кызына?
Тоже светлый фонл,
светлых - людей... :lol: ;-)
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