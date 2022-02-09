Прогноз на 5 дней
снег-7°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • З-СЗ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 596 из 596«1...594595596
Ответить Новый топик
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
291
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 11:23
#8926
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Затроллили старички старичка..

так если бы, с ним нормально общались, но его реакция чаще всего неадекватная какая-то
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 11:30
#8927
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
но его реакция чаще всего неадекватная какая-то

Да у него всегда такая реакция, там бесполезно, старый человек..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15681
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 11:50
#8928
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каспи повысил до 9,8 с 7.02.
причем автоматом на все открытые.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 12:16
#8929
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
каспи повысил до 9,8 с 7.02. причем автоматом на все открытые.

Неплохо, у меня там 6000 тенге..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15681
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 12:21
#8930
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Неплохо, у меня там 6000 тенге..


накопил?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8822
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 12:28
#8931
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
накопил

Когда хату покупал, там на депозит какие то деньги надо было перекинуть, чтобы отправить продавцу, в Каспии так, без процентов чтобы, остаток какой то остался, что то там тикает.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1438
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 12:59
#8932
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Ну всё, теперь и в Казахстане!
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 14:24
#8933
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
каспи повысил до 9,8 с 7.02. причем автоматом на все открытые.

Гроши прилетели .вот барыги.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 14:25
#8934
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
чтобы отправить продавцу, в Каспии так, без процентов чтобы, остаток какой то остался, что то там тикает.

рекламируют авто через них можно продать купить . и номер сохранить . как на деле работает интресно
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 17:12
#8935
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Потом родители детишек стали угрожать родителям избитой, если те не заткнут рты. Дошло до митинга возле школы.Требовали депортировать всех. Историей заинтересовались аж в ГосДуме. ПыСы. Живу рядом с этой школой.

В период позднего Рима случилась такая Показательная история
Жители империи по происхождению готы (варвары) служили в римской армии,коренные римляне уже не хотели воевать,они хотели жить в кайф
Так вот эти легионеры готы ушли на войну со своими германскими родственниками осаждавшим границы Рима
В это время коренные римляне из за обиды что готов,галлов, сирийцев в Риме становится все больше, начали нападать и убивать жен и детей легионеров варваров
Готы легионеры узнали об этом,объединились с противниками из германских племен и вернулись к себе домой в Рим
Вырезали почти всех коренных кого достали
После этого римская империя распалась окончательно
А центр переместился в греческий Византий
Так что и русские в России думаю идут по тому же пути
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Жду, когда прибежит животное...

Тоесть тараканов ты уже не ждёшь а свыкся с их присутствием у себя на голове?
Цитата:
maxsaf:
А смысл ждать? Котя уже не тот)

Тьфу на вас ещё раз
Цитата:
Мишаня:
И ключевое! "Дети мигрантов" - граждане России

Боюсь у нашего не земляка когда появятся дети то они точно также будут детьми мигранта
Или это другое?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 17:16
#8936
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин спит в Пекине В своей одиночной кабинке
Путин за 300км за столом сидит от макрона
Неужели старичок боится так заразится коронавирусом? Вроде спутником привит же
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15681
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 18:17
#8937
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Путин

Цитата:
abaika95:
Путин



комплекс Путина налицо.
покусал видать ночью во сне.
бывает.
она с именем этим ложится, и с именем этим встает...
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15681
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 18:18
#8938
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
maxsaf: А смысл ждать? Котя уже не тот)
Тьфу на вас ещё раз


девочка младший лейтенант к максафу на Вы.
соблюдает субординацию.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12024
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 18:40
#8939
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
она с именем этим ложится, и с именем этим встает

Продолжила бы
Она и в туалет с этим именем идёт
И выходит Цитата:
alex_60:
девочка младший лейтенант к максафу на Вы. соблюдает субординацию.

Шурочка а вы когда уже старшую подпрапорщицу получите?
Профайл
Страница 596 из 596«1...594595596
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS