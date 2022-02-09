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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 291
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 11:23
Цитата:
так если бы, с ним нормально общались, но его реакция чаще всего неадекватная какая-то
111:
Затроллили старички старичка..
Затроллили старички старичка..
так если бы, с ним нормально общались, но его реакция чаще всего неадекватная какая-то
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 11:30
Цитата:
Да у него всегда такая реакция, там бесполезно, старый человек..
lavprof:
но его реакция чаще всего неадекватная какая-то
но его реакция чаще всего неадекватная какая-то
Да у него всегда такая реакция, там бесполезно, старый человек..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 11:50
каспи повысил до 9,8 с 7.02.
причем автоматом на все открытые.
причем автоматом на все открытые.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 12:16
Цитата:
Неплохо, у меня там 6000 тенге..
alex_60:
каспи повысил до 9,8 с 7.02. причем автоматом на все открытые.
каспи повысил до 9,8 с 7.02. причем автоматом на все открытые.
Неплохо, у меня там 6000 тенге..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 12:21
Цитата:
накопил?
111:
Неплохо, у меня там 6000 тенге..
Неплохо, у меня там 6000 тенге..
накопил?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 12:28
Цитата:
Когда хату покупал, там на депозит какие то деньги надо было перекинуть, чтобы отправить продавцу, в Каспии так, без процентов чтобы, остаток какой то остался, что то там тикает.
alex_60:
накопил
накопил
Когда хату покупал, там на депозит какие то деньги надо было перекинуть, чтобы отправить продавцу, в Каспии так, без процентов чтобы, остаток какой то остался, что то там тикает.
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1438
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 12:59
Ну всё, теперь и в Казахстане!
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 14:24
Цитата:
Гроши прилетели .вот барыги.
alex_60:
каспи повысил до 9,8 с 7.02. причем автоматом на все открытые.
каспи повысил до 9,8 с 7.02. причем автоматом на все открытые.
Гроши прилетели .вот барыги.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 192
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 14:25
Цитата:
рекламируют авто через них можно продать купить . и номер сохранить . как на деле работает интресно
111:
чтобы отправить продавцу, в Каспии так, без процентов чтобы, остаток какой то остался, что то там тикает.
чтобы отправить продавцу, в Каспии так, без процентов чтобы, остаток какой то остался, что то там тикает.
рекламируют авто через них можно продать купить . и номер сохранить . как на деле работает интресно
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 17:12
Цитата:
В период позднего Рима случилась такая Показательная история
Жители империи по происхождению готы (варвары) служили в римской армии,коренные римляне уже не хотели воевать,они хотели жить в кайф
Так вот эти легионеры готы ушли на войну со своими германскими родственниками осаждавшим границы Рима
В это время коренные римляне из за обиды что готов,галлов, сирийцев в Риме становится все больше, начали нападать и убивать жен и детей легионеров варваров
Готы легионеры узнали об этом,объединились с противниками из германских племен и вернулись к себе домой в Рим
Вырезали почти всех коренных кого достали
После этого римская империя распалась окончательно
А центр переместился в греческий Византий
Так что и русские в России думаю идут по тому же пути
Цитата:
Тоесть тараканов ты уже не ждёшь а свыкся с их присутствием у себя на голове?
Цитата:
Тьфу на вас ещё раз
Цитата:
Боюсь у нашего не земляка когда появятся дети то они точно также будут детьми мигранта
Или это другое?
Уже не ваш земляк:
Потом родители детишек стали угрожать родителям избитой, если те не заткнут рты. Дошло до митинга возле школы.Требовали депортировать всех. Историей заинтересовались аж в ГосДуме. ПыСы. Живу рядом с этой школой.
Потом родители детишек стали угрожать родителям избитой, если те не заткнут рты. Дошло до митинга возле школы.Требовали депортировать всех. Историей заинтересовались аж в ГосДуме. ПыСы. Живу рядом с этой школой.
В период позднего Рима случилась такая Показательная история
Жители империи по происхождению готы (варвары) служили в римской армии,коренные римляне уже не хотели воевать,они хотели жить в кайф
Так вот эти легионеры готы ушли на войну со своими германскими родственниками осаждавшим границы Рима
В это время коренные римляне из за обиды что готов,галлов, сирийцев в Риме становится все больше, начали нападать и убивать жен и детей легионеров варваров
Готы легионеры узнали об этом,объединились с противниками из германских племен и вернулись к себе домой в Рим
Вырезали почти всех коренных кого достали
После этого римская империя распалась окончательно
А центр переместился в греческий Византий
Так что и русские в России думаю идут по тому же пути
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Жду, когда прибежит животное...
Жду, когда прибежит животное...
Тоесть тараканов ты уже не ждёшь а свыкся с их присутствием у себя на голове?
Цитата:
maxsaf:
А смысл ждать? Котя уже не тот)
А смысл ждать? Котя уже не тот)
Тьфу на вас ещё раз
Цитата:
Мишаня:
И ключевое! "Дети мигрантов" - граждане России
И ключевое! "Дети мигрантов" - граждане России
Боюсь у нашего не земляка когда появятся дети то они точно также будут детьми мигранта
Или это другое?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 17:16
Путин спит в Пекине В своей одиночной кабинке
Путин за 300км за столом сидит от макрона
Неужели старичок боится так заразится коронавирусом? Вроде спутником привит же
Путин за 300км за столом сидит от макрона
Неужели старичок боится так заразится коронавирусом? Вроде спутником привит же
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 18:17
Цитата:
Цитата:
комплекс Путина налицо.
покусал видать ночью во сне.
бывает.
она с именем этим ложится, и с именем этим встает...
abaika95:
Путин
Путин
Цитата:
abaika95:
Путин
Путин
комплекс Путина налицо.
покусал видать ночью во сне.
бывает.
она с именем этим ложится, и с именем этим встает...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 18:18
Цитата:
девочка младший лейтенант к максафу на Вы.
соблюдает субординацию.
abaika95:
maxsaf: А смысл ждать? Котя уже не тот)
Тьфу на вас ещё раз
maxsaf: А смысл ждать? Котя уже не тот)
Тьфу на вас ещё раз
девочка младший лейтенант к максафу на Вы.
соблюдает субординацию.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 18:40
Цитата:
Продолжила бы
Она и в туалет с этим именем идёт
И выходит Цитата:
Шурочка а вы когда уже старшую подпрапорщицу получите?
alex_60:
она с именем этим ложится, и с именем этим встает
она с именем этим ложится, и с именем этим встает
Продолжила бы
Она и в туалет с этим именем идёт
И выходит Цитата:
alex_60:
девочка младший лейтенант к максафу на Вы. соблюдает субординацию.
девочка младший лейтенант к максафу на Вы. соблюдает субординацию.
Шурочка а вы когда уже старшую подпрапорщицу получите?
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