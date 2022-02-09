Отправлено: - 17:12

Уже не ваш земляк:

Потом родители детишек стали угрожать родителям избитой, если те не заткнут рты. Дошло до митинга возле школы.Требовали депортировать всех. Историей заинтересовались аж в ГосДуме. ПыСы. Живу рядом с этой школой.

Уже не ваш земляк:

Жду, когда прибежит животное...

maxsaf:

А смысл ждать? Котя уже не тот)

Мишаня:

И ключевое! "Дети мигрантов" - граждане России

Цитата:В период позднего Рима случилась такая Показательная историяЖители империи по происхождению готы (варвары) служили в римской армии,коренные римляне уже не хотели воевать,они хотели жить в кайфТак вот эти легионеры готы ушли на войну со своими германскими родственниками осаждавшим границы РимаВ это время коренные римляне из за обиды что готов,галлов, сирийцев в Риме становится все больше, начали нападать и убивать жен и детей легионеров варваровГоты легионеры узнали об этом,объединились с противниками из германских племен и вернулись к себе домой в РимВырезали почти всех коренных кого досталиПосле этого римская империя распалась окончательноА центр переместился в греческий ВизантийТак что и русские в России думаю идут по тому же путиЦитата:Тоесть тараканов ты уже не ждёшь а свыкся с их присутствием у себя на голове?Цитата:Тьфу на вас ещё разЦитата:Боюсь у нашего не земляка когда появятся дети то они точно также будут детьми мигрантаИли это другое?