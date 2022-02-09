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Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43513
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 10:35
Американская киноакадемия "Оскар" объявила номинантов 2022 года. 94-я церемония вручения премии состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. Больше всего номинаций у картины "Власть пса".
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 749
Re: Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 10:35
Дюна только смотрел, а Не смотрите наверх - только начало. Остальное не видел.
Re: Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 10:41
У меня в кинопоиске тоже только Дюна и Не смотрите наверх, или вверх..
А тут их сколько..
А тут их сколько..
Re: Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 10:50
Тоже только "Дюна" посмотрел)
"CODA: Ребёнок глухих родителей", "Не смотрите наверх", "Король Ричард", "Аллея кошмаров" - в списке "посмотрю, но не сейчас"))
До мультов "Энканто", "Побег", "Лука", "Митчеллы против машин", "Райя и последний дракон" - тоже еще руки не дошли, но посмотрю вперед указанных фильмов))
"CODA: Ребёнок глухих родителей", "Не смотрите наверх", "Король Ричард", "Аллея кошмаров" - в списке "посмотрю, но не сейчас"))
До мультов "Энканто", "Побег", "Лука", "Митчеллы против машин", "Райя и последний дракон" - тоже еще руки не дошли, но посмотрю вперед указанных фильмов))
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 11:22
Цитата: "У меня в кинопоиске тоже только Дюна и Не смотрите наверх"
Он же вроде только на Нэтфликс? Дюна да, с нового года на КП есть
Он же вроде только на Нэтфликс? Дюна да, с нового года на КП есть
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 12:32
Цитата:
У нас кинопоиск проплачен, нефтликсом не пользуемся, может я на бесплатном Киного посмотрел или Зефтликсе, не помню уже.
3DO:
Он же вроде только на Нэтфликс?
Он же вроде только на Нэтфликс?
У нас кинопоиск проплачен, нефтликсом не пользуемся, может я на бесплатном Киного посмотрел или Зефтликсе, не помню уже.
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 13:06
Цитата:
и на Кинопоиске есть
Или Вы просто "не смотрите ..."?
[Исправлено: lavprof, 09.02.2022 - 13:10]
[Исправлено: lavprof, 09.02.2022 - 13:11]
3DO:
Он же вроде только на Нэтфликс?
Он же вроде только на Нэтфликс?
и на Кинопоиске есть
Или Вы просто "не смотрите ..."?
[Исправлено: lavprof, 09.02.2022 - 13:10]
[Исправлено: lavprof, 09.02.2022 - 13:11]
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 13:59
Да, я знаю, что "Дюна" есть на КП, я сам же об этом и писал в своем комменте. Я его спрашивал про "Не смотрите наверх", слыша, что он только на Нетфликсе (официально, по крайней мере). Так и оказалось.
[Исправлено: 3DO, 09.02.2022 - 14:06]
[Исправлено: 3DO, 09.02.2022 - 14:06]
Re: Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 14:15
Цитата:
что из перечисленного можете посоветовать?)
3DO:да, тут абсолютно правы, официально только там)
что из перечисленного можете посоветовать?)
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 74
Re: Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 15:25
Что-то не нашёл я на карте Казахстана города Лос-Анджелес...
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 16:34
Цитата:
Крен знает, смотрел в хорошем качестве, и звук нормальный, надо посмотреть, как домой приеду.
3DO:
его спрашивал про "Не смотрите наверх", слыша, что он только на
его спрашивал про "Не смотрите наверх", слыша, что он только на
Крен знает, смотрел в хорошем качестве, и звук нормальный, надо посмотреть, как домой приеду.
Re: Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 16:38
Трагедия Макбета, начал смотреть, это там, где казино рекламируют, качество пока ужасное, буду тоже ждать кинопоиск, когда выйдет.
Re: Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 17:02
Цитата:
я всегда жду качество 1080p и оф. дубляж)
111:
качество пока ужасное
качество пока ужасное
я всегда жду качество 1080p и оф. дубляж)
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 17:05
Цитата:
Раньше помню не ждал, смотрел всякое,полгода проходит и появляется фильм на НТВ, а ты уже ту кренотень с рекламой казмно смотрел, с матерными словами какого то переводчика..
Сейчас тоже ждем качества и дубляжа хорошего.
lavprof:
всегда жду качество 1080p и оф. дубляж
всегда жду качество 1080p и оф. дубляж
Раньше помню не ждал, смотрел всякое,полгода проходит и появляется фильм на НТВ, а ты уже ту кренотень с рекламой казмно смотрел, с матерными словами какого то переводчика..
Сейчас тоже ждем качества и дубляжа хорошего.
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