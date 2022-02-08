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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 15:14
блиииин.... ну, Цветков... последний 20-ый выстрел... мимо. Зачем торопился?
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 15:41
Цитата:
наоборот, перед последним выстрелом сделал
очень длинную
паузу.
если бы выстрелил быстро, то даже с промахом мог
золото получить.а так. деревяшка,4 место.
у Белоруссии бронза .
Смольский.
и золото не у норвежцев.
Майе, Франция.
[Исправлено: alex_60, 08.02.2022 - 15:48]
yudjin:
.. мимо. Зачем торопился?
.. мимо. Зачем торопился?
наоборот, перед последним выстрелом сделал
очень длинную
паузу.
если бы выстрелил быстро, то даже с промахом мог
золото получить.а так. деревяшка,4 место.
у Белоруссии бронза .
Смольский.
и золото не у норвежцев.
Майе, Франция.
[Исправлено: alex_60, 08.02.2022 - 15:48]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 16:17
Цитата:
серебро у хлопца
alex_60:
у Белоруссии бронза . Смольский.
у Белоруссии бронза . Смольский.
серебро у хлопца
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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 16:23
У нас спорт зимний плохо развит. В школах нет лыж. Никто не ездит на них зимой на уроках физкультуры
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 16:29
Цитата:
а сейчас ситуация вроде как раз меняется) лыжи в школы закупаются, только на днях в инстаграме писали, что мамы школ Костанайской области (имхо, "яжматери") возмущаются, что дети катаются на лыжах на уроках физкультуры. Из серии типа "то мы на дистанционнке, то на лыжах катаемся", есть и такие, что "заболеют, им напишут ковид, заставят вакцинироваться" facepalm в общем...
А в деревне то катались, я и после школы катался, пока последний "полупластик" не развалился) лыжи это здорово)
arman_kst:
Никто не ездит на них зимой на уроках физкультуры
Никто не ездит на них зимой на уроках физкультуры
а сейчас ситуация вроде как раз меняется) лыжи в школы закупаются, только на днях в инстаграме писали, что мамы школ Костанайской области (имхо, "яжматери") возмущаются, что дети катаются на лыжах на уроках физкультуры. Из серии типа "то мы на дистанционнке, то на лыжах катаемся", есть и такие, что "заболеют, им напишут ковид, заставят вакцинироваться" facepalm в общем...
А в деревне то катались, я и после школы катался, пока последний "полупластик" не развалился) лыжи это здорово)
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 16:31
Цитата:
ага, тоже читал этот бред.
Сюда скопирую свой комментарий по теме.
У меня в Союзе были 89,90, 91 год почти вся 3 четверть - это лыжи. Лыжня вокруг забора 7 школы была доступна не только на уроках, но и в любое время. И мы пацанами выходили и катались. Даже ездили на юннаты кататься. Прям от дома можно было лыжи надеть и ехать по улицам.А сейчас заставить физруков накатать лыжню будет расценено как несвойственные педагогам насилие?Ребенок на лыжах, едущий по тротуару, наверное попадет на ютуб и инстаграм, как что-то инопланетное.Моя говорит, в школе сказали, что лыжам будет отдано 5 уроков в четверти... на первом - инструктаж, на втором - примерка, на третьем - катаются мальчики, на четвертом - девочки... Вот и все лыжи в школьной программе!
lavprof:
только на днях в инстаграме писали, что мамы школ Костанайской области (имхо, "яжматери") возмущаются
только на днях в инстаграме писали, что мамы школ Костанайской области (имхо, "яжматери") возмущаются
ага, тоже читал этот бред.
Сюда скопирую свой комментарий по теме.
У меня в Союзе были 89,90, 91 год почти вся 3 четверть - это лыжи. Лыжня вокруг забора 7 школы была доступна не только на уроках, но и в любое время. И мы пацанами выходили и катались. Даже ездили на юннаты кататься. Прям от дома можно было лыжи надеть и ехать по улицам.А сейчас заставить физруков накатать лыжню будет расценено как несвойственные педагогам насилие?Ребенок на лыжах, едущий по тротуару, наверное попадет на ютуб и инстаграм, как что-то инопланетное.Моя говорит, в школе сказали, что лыжам будет отдано 5 уроков в четверти... на первом - инструктаж, на втором - примерка, на третьем - катаются мальчики, на четвертом - девочки... Вот и все лыжи в школьной программе!
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 16:34
Цитата:
недавно в подвале убирался, нашел свои... "Быстрица", деревянные, с креплениями под ботинки... кирзовые)
Ребенку пластиковые дарили лет 5 назад... иногда по склону гоняет.
lavprof:
пока последний "полупластик" не развалился)
пока последний "полупластик" не развалился)
недавно в подвале убирался, нашел свои... "Быстрица", деревянные, с креплениями под ботинки... кирзовые)
Ребенку пластиковые дарили лет 5 назад... иногда по склону гоняет.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 16:44
Цитата:
а мне в детстве дядька пластиковые подарил, просто огонь лыжи, TISA вроде назывались) потом одноклассник взял у меня прокатиться, упал с них, свернул крепления при этом) так они потом и стояли, сначала руки и не дошли ни у кого починить крепления, а там уже и вырос из них, детские все-таки были...
сам давно на лыжи не вставал конечно(
Цитата:
ппц конечно... у нас в деревне лыжня по речке была (100 метров от школы стадион, 50 метров от него речка), вокруг "острова любви") и конечно мы с пацанами катались и после уроков)
[Исправлено: lavprof, 08.02.2022 - 16:48]
yudjin:
деревянные
деревянные
а мне в детстве дядька пластиковые подарил, просто огонь лыжи, TISA вроде назывались) потом одноклассник взял у меня прокатиться, упал с них, свернул крепления при этом) так они потом и стояли, сначала руки и не дошли ни у кого починить крепления, а там уже и вырос из них, детские все-таки были...
сам давно на лыжи не вставал конечно(
Цитата:
Вот и все лыжи в школьной программе!
ппц конечно... у нас в деревне лыжня по речке была (100 метров от школы стадион, 50 метров от него речка), вокруг "острова любви") и конечно мы с пацанами катались и после уроков)
[Исправлено: lavprof, 08.02.2022 - 16:48]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 17:29
Цитата:
да, второе место.
ни одного промаха.
yudjin:
серебро у хлопца
серебро у хлопца
да, второе место.
ни одного промаха.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 18:20
Терентьев.
бронза в спринте. Мальцев пятый.
лыжи.
жесткий вид спорта,лыжный спринт.
квалификация, 1/4 , 1/2, финал.
друг за другом.
с перерывами на женщин.
[Исправлено: alex_60, 08.02.2022 - 18:24]
бронза в спринте. Мальцев пятый.
лыжи.
жесткий вид спорта,лыжный спринт.
квалификация, 1/4 , 1/2, финал.
друг за другом.
с перерывами на женщин.
[Исправлено: alex_60, 08.02.2022 - 18:24]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 20:29
Россия ни дня без медали. Так держать!
(Полноправные пользователи)
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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 20:36
Всё таки имеет значение, страна проведения, что США даже в пятнашке нет.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 20:44
сани.
Иванова. бронза.
третья бронза за день.
Иванова. бронза.
третья бронза за день.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 22:54
Расписание соревнований 9 февраля. 5-й день — 6 комплектов медалей
9:45. Фристайл, биг-эйр, мужчины.
11:45. Горнолыжный спорт, слалом, женщины.
13:50. Сноуборд, сноуборд-кросс, женщины.
17:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + гонка на 10 км.
19:13. Шорт-трек, мужчины, 1500 м.
19:35. Санный спорт, двухместные сани, мужчины.
Хоккей. Мужчины
14:40. 1-й тур. Группа B. Россия — Швейцария.
Кёрлинг. Мужчины 18:05. 1-й тур. Россия — США.
9:45. Фристайл, биг-эйр, мужчины.
11:45. Горнолыжный спорт, слалом, женщины.
13:50. Сноуборд, сноуборд-кросс, женщины.
17:00. Лыжное двоеборье. HS-109 + гонка на 10 км.
19:13. Шорт-трек, мужчины, 1500 м.
19:35. Санный спорт, двухместные сани, мужчины.
Хоккей. Мужчины
14:40. 1-й тур. Группа B. Россия — Швейцария.
Кёрлинг. Мужчины 18:05. 1-й тур. Россия — США.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 09.02.22 - 15:22
Ну вот, этот день на Олимпиаде обещал быть скучным,
а теперь приходится каждые 5 минут новости обновлять.
а теперь приходится каждые 5 минут новости обновлять.
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