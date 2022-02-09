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≡ Уникальную для нашего региона операцию провели хирурги Костанайской областной больницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43512
Уникальную для нашего региона операцию провели хирурги Костанайской областной больницы
Отправлено: 09.02.22 - 15:17
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2 февраля в больницу поступил житель Костаная в крайне тяжелом состоянии. Уровень гемоглобина у мужчины 1956 г. р. составлял 37 при норме 110-120. До этого он дважды лежал в другой больнице, но там не смогли поставить диагноз.
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
190
Re: Уникальную для нашего региона операцию провели хирурги...
Отправлено: 09.02.22 - 15:17
#1
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Здорово. Некто сказал: не стоит бояться старости, страшно если старость не придет
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