Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"

Отправлено: - 11:22

Цитата: "У меня в кинопоиске тоже только Дюна и Не смотрите наверх"

Он же вроде только на Нэтфликс? Дюна да, с нового года на КП есть