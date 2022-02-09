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≡ Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43508
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 10:35
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Американская киноакадемия "Оскар" объявила номинантов 2022 года. 94-я церемония вручения премии состоится 27 марта в Лос-Анджелесе. Больше всего номинаций у картины "Власть пса".
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
749
Re: Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 10:35
#1
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Дюна только смотрел, а Не смотрите наверх - только начало. Остальное не видел.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8815
Re: Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 10:41
#2
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У меня в кинопоиске тоже только Дюна и Не смотрите наверх, или вверх..
А тут их сколько..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
287
Re: Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 10:50
#3
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Тоже только "Дюна" посмотрел)
"CODA: Ребёнок глухих родителей", "Не смотрите наверх", "Король Ричард", "Аллея кошмаров" - в списке "посмотрю, но не сейчас"))
До мультов "Энканто", "Побег", "Лука", "Митчеллы против машин", "Райя и последний дракон" - тоже еще руки не дошли, но посмотрю вперед указанных фильмов))
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3DO
§ 3DO
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
14.11.07
Сообщений:
2090
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 11:22
#4
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Цитата: "У меня в кинопоиске тоже только Дюна и Не смотрите наверх"
Он же вроде только на Нэтфликс? Дюна да, с нового года на КП есть
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8815
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 12:32
#5
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Цитата:
3DO:
Он же вроде только на Нэтфликс?

У нас кинопоиск проплачен, нефтликсом не пользуемся, может я на бесплатном Киного посмотрел или Зефтликсе, не помню уже.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
287
Объявлены номинанты на премию "Оскар-2022"
Отправлено: 09.02.22 - 13:06
#6
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Цитата:
3DO:
Он же вроде только на Нэтфликс?

и на Кинопоиске есть
Или Вы просто "не смотрите ..."?


[Исправлено: lavprof, 09.02.2022 - 13:10]

[Исправлено: lavprof, 09.02.2022 - 13:11]
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