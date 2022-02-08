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≡ Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43508
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 17:20
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Казахстанцы распространяют в мессенджерах информацию о том, что Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай. Отмечается, что эта информация не находит подтверждения ни в официальных источниках, ни в главных средствах массовой информации Казахстана.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
287
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 12:57
#30
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Цитата:
таноми52:
Отличный концерт, Серый

в том году познакомился с проектом #МузыкаВместе, проект Тимура Ведерникова при поддержке Росатома. Познакомился нечаянно, искав песню "Последняя поэма". Переслушал все, в том числе и вышедшие во время олимпиады пенис в поддержку спортсменам) проект офигенный, более того, в нем принимал участие и казахстанский музыкант)
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
287
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 12:59
#31
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Вот и от меня #10песенАтомныхГородов

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