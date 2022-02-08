Отправлено: - 12:57

таноми52:

Отличный концерт, Серый

Цитата:в том году познакомился с проектом #МузыкаВместе, проект Тимура Ведерникова при поддержке Росатома. Познакомился нечаянно, искав песню "Последняя поэма". Переслушал все, в том числе и вышедшие во время олимпиады пенис в поддержку спортсменам) проект офигенный, более того, в нем принимал участие и казахстанский музыкант)