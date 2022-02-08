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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 595 из 595«1...593594595
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1435
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.02.22 - 23:25
#8911
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А я вот редакцию не буду обвинять! Они молодцы, п..,н...,б...ь!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1435
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.02.22 - 23:26
#8912
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Сейчас меня Iney покрасит... Хотя за что?!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4472
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.02.22 - 23:39
#8913
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Цитата:
111:

---Под шумок наверно попал---- там наверное , 30 бригада не понравилась.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1435
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.02.22 - 23:48
#8914
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У нас тут новая история - Бастрыкин заявил Путину о возможности бунтов против мигрантов. И ещё - в Самаре детишки мигрантов избили девочку второклассницу. Трое пацанов. Русскую девочку. В школе попытались эту историю замять. Детишки стали угрожать избитой девочке. Потом родители детишек стали угрожать родителям избитой, если те не заткнут рты. Дошло до митинга возле школы.Требовали депортировать всех. Историей заинтересовались аж в ГосДуме.
ПыСы. Живу рядом с этой школой.
ПыПыСы. Жду, когда прибежит животное...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15318
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 00:12
#8915
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Жду, когда прибежит животное...

А смысл ждать? Котя уже не тот)
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
901
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 00:51
#8916
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

И ключевое! "Дети мигрантов" - граждане России! Куда Россия депортируют своих граждан? А Быстрыкин - балабол и бесхребетник, везде ему козни мерещатся
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1435
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 01:49
#8917
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Цитата:
Мишаня:

И ключевое! "Дети мигрантов" - граждане России! Куда Россия депортируют своих граждан?
--- Рождённые в России - да. Но тут такая ситуация - они приехали сюда, а не родились. И ещё - почему-то эти самые мигранты не русской национальности подозрительно быстро получают гражданство. А вот русские, приехавшие из очень Средней Азии, вынуждены сдавать экзамен на знание русского языка наравне с другими мигрантами. Знаю одну семью, приехали из Ташкента, русские. Так они даже после пяти лет проживания в России не могли получить гражданство. Точно так же сдавали экзамены на знание русского языка. У меня есть знакомый, который в России живёт уже лет пятнадцать, и тоже с узбекским гражданством. Русский.Но он сам не парится по поводу гражданства.
А так да, много недовольных засилием мигрантов. Да и мигранты начинают потихоньку борзеть. Не далее как осенью в Самаре был скандал - на базарчике кинули яблоком в глаз русскому пенсионеру.Не понравилось, что он медленно шёл мимо. Мигранты быстренько ретировались.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1435
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 01:52
#8918
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Цитата:
Мишаня:

Кстати, были требования разобраться о законности получения гражданства этими самыми мигрантами.Даже сам Хинштейн решил попиарится на этой теме - ещё бы, он же из Самары! Но тему поднял другой самарский депутат - Матвеев.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12070
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 02:57
#8919
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Голосование о переносе столицы в Костанай началось!



А по ссылке ниже можно посмотреть первый столичный концерт в Костанае ;-)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
282
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 09:23
#8920
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Цитата:
elektron: ещё одно подобное сообщение в личку и они все уйдут в редакцию

Цитата:
drakon: Мои тоже - ждут, своего часа...

если что, я могу одно письмецо присовокупить)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Только чтение)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5271
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 09:36
#8921
Комментарий удален модератором.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Только чтение)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5271
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 09:42
#8922
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15672
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 09.02.22 - 10:32
#8923
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что же за "важные соглащения" завтра будут подписаны
в Москве между РК и РФ.
прям интрига.
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