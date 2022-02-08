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Мишаня:



Цитата:И ключевое! "Дети мигрантов" - граждане России! Куда Россия депортируют своих граждан?--- Рождённые в России - да. Но тут такая ситуация - они приехали сюда, а не родились. И ещё - почему-то эти самые мигранты не русской национальности подозрительно быстро получают гражданство. А вот русские, приехавшие из очень Средней Азии, вынуждены сдавать экзамен на знание русского языка наравне с другими мигрантами. Знаю одну семью, приехали из Ташкента, русские. Так они даже после пяти лет проживания в России не могли получить гражданство. Точно так же сдавали экзамены на знание русского языка. У меня есть знакомый, который в России живёт уже лет пятнадцать, и тоже с узбекским гражданством. Русский.Но он сам не парится по поводу гражданства.А так да, много недовольных засилием мигрантов. Да и мигранты начинают потихоньку борзеть. Не далее как осенью в Самаре был скандал - на базарчике кинули яблоком в глаз русскому пенсионеру.Не понравилось, что он медленно шёл мимо. Мигранты быстренько ретировались.