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"Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
"Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43508
"Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
Отправлено: 08.02.22 - 16:01
Бывшего директора ГКП "КТЭК" Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА обвиняют в организации преступной деятельности по расхищению бюджетных средств. На прошлом заседании он изъявил желание первым дать показания, чтобы объяснить всю ситуацию.
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Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 08.02.22 - 16:01
хм, его ответы ещё больше вопросов порождают - зачем перепродавать трубы? они испортятся до следующего сезона? зачем покупать горелки, которые без переделки не подходят?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 836
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 08.02.22 - 16:45
Цитата:
А потому-что проектировщики у нас идиоты. Рисуют названия в проекты сами того не соображая! Вот потом люди и мучаются,а от проекта не отойти.
лимон:
зачем
зачем
А потому-что проектировщики у нас идиоты. Рисуют названия в проекты сами того не соображая! Вот потом люди и мучаются,а от проекта не отойти.
(Только чтение)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 5271
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 08.02.22 - 17:04
Цитата:
Постараюсь ответить на ваши вопросы. Держать такое огромное количество денег в виде не нужных труб глупость несусветная! Купили по новой трубы, когда они стали нужны! Грамотная работа! Насчет горелок! Редко можно купить горелки нужного размера! Когда работал в Целиниимэсхе, мне тоже приносили горелки из ТЭЦ, на выпуск рабочих чертежей с изменениями конструкции. Сделал, как меня просили. Зато мы получили постоянный заказ на дорогую работу. Буду рад, если помог в следствии со своей консультацией! Готов и дальше помогать, имею необходимую техническую подготовку
лимон:
Постараюсь ответить на ваши вопросы. Держать такое огромное количество денег в виде не нужных труб глупость несусветная! Купили по новой трубы, когда они стали нужны! Грамотная работа! Насчет горелок! Редко можно купить горелки нужного размера! Когда работал в Целиниимэсхе, мне тоже приносили горелки из ТЭЦ, на выпуск рабочих чертежей с изменениями конструкции. Сделал, как меня просили. Зато мы получили постоянный заказ на дорогую работу. Буду рад, если помог в следствии со своей консультацией! Готов и дальше помогать, имею необходимую техническую подготовку
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 628
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 08.02.22 - 19:08
Только мне глаза режет от силлогизмов подсудимого в духе Доктора Кокыса?
Это как, купить труб за 28 лямов, продать за 23, чтоб получить прибыль!?
Чертов финансовый гений!
Цитата:
Да еще и оставить трубы себе!?
А чо, так можно!?
Цитата:
Доктер, ну щас же технологии. Надо трубы метр в диаметре, сбегал в соседний киоск, купил скоко надо. Еще продавец их тебе порубает как надо, хошь дольками, хошь кружочками, хошь по диагонали.
Это как, купить труб за 28 лямов, продать за 23, чтоб получить прибыль!?
Чертов финансовый гений!
Цитата:
Причем "ТЭМС" мы их продали за 23 млн тенге, это позволило компенсировать убытки и оставить трубы на предприятии
Да еще и оставить трубы себе!?
А чо, так можно!?
Цитата:
Доктор СИЗО:
Купили по новой трубы, когда они стали нужны! Грамотная работа
Купили по новой трубы, когда они стали нужны! Грамотная работа
Доктер, ну щас же технологии. Надо трубы метр в диаметре, сбегал в соседний киоск, купил скоко надо. Еще продавец их тебе порубает как надо, хошь дольками, хошь кружочками, хошь по диагонали.
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 36
"Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
Отправлено: 08.02.22 - 19:42
А как "Алатаустрой" могло выиграть конкурс , если у них нет ни лицензии ни обученных работников. Затем еще каким то образом продать выигранный объем. Это все как понимать ?
[Исправлено: 71422, 08.02.2022 - 21:27]
[Исправлено: 71422, 08.02.2022 - 21:27]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1465
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 08.02.22 - 21:11
Алатаугорстрой? Это они колесо слепили в Рудном?
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 812
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 09.02.22 - 09:18
Не пойму, чего ему нормально не работалось? Какие-то мутные схемы, покупают- продают? Три фирмы повязаны между собой, они друг друга валить не станут, тем более если один "учредитель". Все это пытаются прикрыть технической терминологией и производственной необходимостью, надеясь, что у суда не хватит квалификации что ли? Так для этого эксперты есть.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8187
"Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
Отправлено: 09.02.22 - 09:32
Цитата:
ну как же, а зарабатывать, а делиться как?
Дантист:
Не пойму, чего ему нормально не работалось?
Не пойму, чего ему нормально не работалось?
ну как же, а зарабатывать, а делиться как?
"Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
Отправлено: 09.02.22 - 10:20
Цитата:
сейчас и редко можно купить нужные горелки? котел неужели самодельный? это, извиняюсь, трочево какое-то - на современный котел, от которого зависит тепло города, самоделить горелки, раньше да, согласен, дефицит и всё такое, но не сейчас
Доктор СИЗО:
сейчас и редко можно купить нужные горелки? котел неужели самодельный? это, извиняюсь, трочево какое-то - на современный котел, от которого зависит тепло города, самоделить горелки, раньше да, согласен, дефицит и всё такое, но не сейчас
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15672
"Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
Отправлено: 09.02.22 - 10:40
отпустить надо, пусть работает.
дело вроде знает.
даже то что предьялено на пол крузака не хватит.
погрешность измерений так сказать, или бонус .
так можно назвать.
даже если что то докажут.
дело вроде знает.
даже то что предьялено на пол крузака не хватит.
погрешность измерений так сказать, или бонус .
так можно назвать.
даже если что то докажут.
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