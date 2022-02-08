У нас тут новая история - Бастрыкин заявил Путину о возможности бунтов против мигрантов. И ещё - в Самаре детишки мигрантов избили девочку второклассницу. Трое пацанов. Русскую девочку. В школе попытались эту историю замять. Детишки стали угрожать избитой девочке. Потом родители детишек стали угрожать родителям избитой, если те не заткнут рты. Дошло до митинга возле школы.Требовали депортировать всех. Историей заинтересовались аж в ГосДуме. ПыСы. Живу рядом с этой школой. ПыПыСы. Жду, когда прибежит животное...
И ключевое! "Дети мигрантов" - граждане России! Куда Россия депортируют своих граждан? --- Рождённые в России - да. Но тут такая ситуация - они приехали сюда, а не родились. И ещё - почему-то эти самые мигранты не русской национальности подозрительно быстро получают гражданство. А вот русские, приехавшие из очень Средней Азии, вынуждены сдавать экзамен на знание русского языка наравне с другими мигрантами. Знаю одну семью, приехали из Ташкента, русские. Так они даже после пяти лет проживания в России не могли получить гражданство. Точно так же сдавали экзамены на знание русского языка. У меня есть знакомый, который в России живёт уже лет пятнадцать, и тоже с узбекским гражданством. Русский.Но он сам не парится по поводу гражданства. А так да, много недовольных засилием мигрантов. Да и мигранты начинают потихоньку борзеть. Не далее как осенью в Самаре был скандал - на базарчике кинули яблоком в глаз русскому пенсионеру.Не понравилось, что он медленно шёл мимо. Мигранты быстренько ретировались.
Кстати, были требования разобраться о законности получения гражданства этими самыми мигрантами.Даже сам Хинштейн решил попиарится на этой теме - ещё бы, он же из Самары! Но тему поднял другой самарский депутат - Матвеев.
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