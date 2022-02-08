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≡ "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43508
"Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
Отправлено: 08.02.22 - 16:01
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Бывшего директора ГКП "КТЭК" Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА обвиняют в организации преступной деятельности по расхищению бюджетных средств. На прошлом заседании он изъявил желание первым дать показания, чтобы объяснить всю ситуацию.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1395
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 08.02.22 - 16:01
#1
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хм, его ответы ещё больше вопросов порождают - зачем перепродавать трубы? они испортятся до следующего сезона? зачем покупать горелки, которые без переделки не подходят?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
836
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 08.02.22 - 16:45
#2
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Цитата:
лимон:
зачем

А потому-что проектировщики у нас идиоты. Рисуют названия в проекты сами того не соображая! Вот потом люди и мучаются,а от проекта не отойти.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Только чтение)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5271
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 08.02.22 - 17:04
#3
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Цитата:
лимон:

Постараюсь ответить на ваши вопросы. Держать такое огромное количество денег в виде не нужных труб глупость несусветная! Купили по новой трубы, когда они стали нужны! Грамотная работа! Насчет горелок! Редко можно купить горелки нужного размера! Когда работал в Целиниимэсхе, мне тоже приносили горелки из ТЭЦ, на выпуск рабочих чертежей с изменениями конструкции. Сделал, как меня просили. Зато мы получили постоянный заказ на дорогую работу. Буду рад, если помог в следствии со своей консультацией! Готов и дальше помогать, имею необходимую техническую подготовку
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
628
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 08.02.22 - 19:08
#4
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Только мне глаза режет от силлогизмов подсудимого в духе Доктора Кокыса?
Это как, купить труб за 28 лямов, продать за 23, чтоб получить прибыль!?
Чертов финансовый гений!
Цитата:
Причем "ТЭМС" мы их продали за 23 млн тенге, это позволило компенсировать убытки и оставить трубы на предприятии

Да еще и оставить трубы себе!?
:-o
А чо, так можно!?
Цитата:
Доктор СИЗО:
Купили по новой трубы, когда они стали нужны! Грамотная работа

Доктер, ну щас же технологии. Надо трубы метр в диаметре, сбегал в соседний киоск, купил скоко надо. Еще продавец их тебе порубает как надо, хошь дольками, хошь кружочками, хошь по диагонали.
8-)
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
36
"Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
Отправлено: 08.02.22 - 19:42
#5
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А как "Алатаустрой" могло выиграть конкурс , если у них нет ни лицензии ни обученных работников. Затем еще каким то образом продать выигранный объем. Это все как понимать ?

[Исправлено: 71422, 08.02.2022 - 21:27]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1465
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 08.02.22 - 21:11
#6
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Алатаугорстрой? Это они колесо слепили в Рудном?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
812
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 09.02.22 - 09:18
#7
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Не пойму, чего ему нормально не работалось? Какие-то мутные схемы, покупают- продают? Три фирмы повязаны между собой, они друг друга валить не станут, тем более если один "учредитель". Все это пытаются прикрыть технической терминологией и производственной необходимостью, надеясь, что у суда не хватит квалификации что ли? Так для этого эксперты есть.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8187
"Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
Отправлено: 09.02.22 - 09:32
#8
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Цитата:
Дантист:
Не пойму, чего ему нормально не работалось?

ну как же, а зарабатывать, а делиться как?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1395
"Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
Отправлено: 09.02.22 - 10:20
#9
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Цитата:
Доктор СИЗО:

сейчас и редко можно купить нужные горелки? котел неужели самодельный? это, извиняюсь, трочево какое-то - на современный котел, от которого зависит тепло города, самоделить горелки, раньше да, согласен, дефицит и всё такое, но не сейчас :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15672
"Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
Отправлено: 09.02.22 - 10:40
#10
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отпустить надо, пусть работает.
дело вроде знает.
даже то что предьялено на пол крузака не хватит.
погрешность измерений так сказать, или бонус .
так можно назвать.
даже если что то докажут.
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