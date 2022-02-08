Отправлено: - 19:08

Причем "ТЭМС" мы их продали за 23 млн тенге, это позволило компенсировать убытки и оставить трубы на предприятии

Доктор СИЗО:

Купили по новой трубы, когда они стали нужны! Грамотная работа

Только мне глаза режет от силлогизмов подсудимого в духе Доктора Кокыса?Это как, купить труб за 28 лямов, продать за 23, чтоб получить прибыль!?Чертов финансовый гений!Цитата:Да еще и оставить трубы себе!?А чо, так можно!?Цитата:Доктер, ну щас же технологии. Надо трубы метр в диаметре, сбегал в соседний киоск, купил скоко надо. Еще продавец их тебе порубает как надо, хошь дольками, хошь кружочками, хошь по диагонали.