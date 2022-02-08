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Цитата:Кто мешает кроме лени, включить поисковик, погуглить и найти искомый результат? Мышление кремлебота, Внедрение Указа Хрущева обьяснялось несколькими причинами. 1.Корма на частное подворье уйдут из кормов государственного сектора. А это недопустимо! 2. Советский человек начнет халтурить на основной работе,приберегая силы, на уход за личным скотом. 3. У отдельного советского человека появится дополнительный доход, который негативно скажется на сознание и мышление окружающих людей на пути к строительству коммунизма. 4.Указ Хрущева работал до полной ликвидации совхозов. И позволял заполнять их собственные прорехи по выполнении планов сдачи молока и мяса.