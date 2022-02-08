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≡  МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43508
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 10:03
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В мажилисе парламента РК презентовали законопроект "О личном подсобном хозяйстве". Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, какие сферы будет регулировать новый законопроект.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Только чтение)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5271
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 09.02.22 - 08:48
#45
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Цитата:
elektron:

Кто мешает кроме лени, включить поисковик, погуглить и найти искомый результат? Мышление кремлебота, Внедрение Указа Хрущева обьяснялось несколькими причинами. 1.Корма на частное подворье уйдут из кормов государственного сектора. А это недопустимо! 2. Советский человек начнет халтурить на основной работе,приберегая силы, на уход за личным скотом. 3. У отдельного советского человека появится дополнительный доход, который негативно скажется на сознание и мышление окружающих людей на пути к строительству коммунизма. 4.Указ Хрущева работал до полной ликвидации совхозов. И позволял заполнять их собственные прорехи по выполнении планов сдачи молока и мяса.
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