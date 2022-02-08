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Следующие сразу две песни посвящаются работничкам акиматов будущего столичного региона.Дорогие (буквально для города) уважамые чинушманчики!Когда выяснится, что вы с вашими функциями кражи деревьев, фальшивой бесполезной деятельностью и фикциями отчётов вдруг осознаете, что нужно очень быстро драпать из акиматов от нашего столичного города, сверкая пятками, то может быть вспомните эти две песни.В первую очередь, конечно про "Первым делом самолёты".Ну а потом когда выяснится что у Елбасы для вас нет лишней комнатки, и бахрейнско-пакистанские ортодоксы искренне не понимают зачем им содержать вредителей городов и деревьев, то придется драпать на экстерриториальные пространства находящиемся где-то на белом свете.Например на полюсе.Здесь вам конечно с удовольствием поможет дружный экипаж атомного ледокола 50 лет Победы