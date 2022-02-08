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≡ Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43507
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 17:20
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Казахстанцы распространяют в мессенджерах информацию о том, что Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай. Отмечается, что эта информация не находит подтверждения ни в официальных источниках, ни в главных средствах массовой информации Казахстана.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12070
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 01:47
#15
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Продолжаем наш самый первый столичный концерт!!!

Следующие сразу две песни посвящаются работничкам акиматов будущего столичного региона.
Дорогие (буквально для города) уважамые чинушманчики! :-)
Когда выяснится, что вы с вашими функциями кражи деревьев, фальшивой бесполезной деятельностью и фикциями отчётов вдруг осознаете, что нужно очень быстро драпать из акиматов от нашего столичного города, сверкая пятками, то может быть вспомните эти две песни. :-)

В первую очередь, конечно про "Первым делом самолёты". ;-)



Ну а потом когда выяснится что у Елбасы для вас нет лишней комнатки, и бахрейнско-пакистанские ортодоксы искренне не понимают зачем им содержать вредителей городов и деревьев, то придется драпать на экстерриториальные пространства находящиемся где-то на белом свете. :-)
Например на полюсе. :-)
Здесь вам конечно с удовольствием поможет дружный экипаж атомного ледокола 50 лет Победы ;-) ;-)




:lol: :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8800
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 02:09
#16
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Цитата:
Серый волк:

Прикольно..
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12070
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 02:13
#17
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Мы продолжаем наш столичный концерт!
Ветер перемен!

(Конечно когда удерут все старые елбасические акимы) :-)





:lol: :lol: :lol: :lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12070
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 02:36
#18
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Ну и наконец-то в заключении... (акимам елбасы пока ещё рано падать в обморок при слове заключение) :lol:
В конце нашего первого столичного праздничного концерта
хорошая песня для доброго настроения жителей столицы :lol:

Нам песня строить и жить помогает




:lol: :lol: :lol: :lol:

Да, кстати если кого удивляет обилие атомщиков в этих песнях...
Когда построится будущая атомная станция в области - все эти весёлые ребята будут ваши коллеги и товарищи.
А они очень весёлые люди. :-)
Можно заранее готовиться присоединиться к очередному проекту. :lol:
И что-нибудь исполнить совместно! :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 08.02.2022 - 23:40]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12070
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 02:41
#19
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Ну что, Родина!
Голосование по переносу столицы открываем? :lol: :lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12070
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 02:54
#20
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Адрес референдума о переносе столицы: :-)

Голосование началось!

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