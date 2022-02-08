Прогноз на 5 дней
небольшой снег-9°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 97% влажность
  • ЮВ, 1.22 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43507
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 17:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы распространяют в мессенджерах информацию о том, что Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай. Отмечается, что эта информация не находит подтверждения ни в официальных источниках, ни в главных средствах массовой информации Казахстана.
Читать новость

О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
220
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 17:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо же такой бред придумать. Костанай количеством жителей не подходит
Профайл
S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
72
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 17:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во-первых, не "фейк", а обычное враньё, выдумка.
А во-вторых, это какой уровень интеллекта надо иметь, чтобы всерьёз это обсуждать и пояснять?
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5267
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 17:51
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русскоязычная часть населения вздрогнет от такой новости! На остановках все обьявления по казахски написаны, проезжал мимо басейна, ни черта не понял. Спросил у местного, перевел слово аквапарк. Насчет переименования улиц, таксист ответил,открой бардачок. Увидел длинный список новых улиц. Полиция,скорая помощь, такси забивают старое название улицы, а приезжают на новую улицу. Чудеса да и только! Кассир паренек кассовый аппарат с корнем вырвал, что бы показать сумму оплаты за товар.
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
748
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 17:58
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понаедут потом сюда :)
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
628
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 18:55
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надежнее организовать международный шахматный турнир, с приглашением звезд мировых шахмат. И тогда автоматически столица переедит в Костанай, ну и соответственно, Костанай- в столицу.
:lol:
Цитата:
Доктор СИЗО:
Чудеса да и только! Кассир паренек кассовый аппарат с корнем вырвал, что бы показать сумму оплаты за товар.

Не зря зашел, заодно узнал, что у кассового аппарата есть корни, видимо наличие корней кассового аппарата и их тип, и определит, быть Костанаю столицей или нет.
Иначе к чему сей факт в данной ветке!?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8799
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 20:45
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо было бы..
Северная Столица КасымЖомарт, окно в Россию..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24204
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 23:54
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Неплохо было бы..

Мы, бы тебя, Акимом - выбрали... :lol: :oops:
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12064
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 00:18
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это новость!


Цитата:
111:
Неплохо было бы.. Северная Столица КасымЖомарт, окно в Россию..

Вот настоящий новый столичный житель!
А больше всех испугались акиматские древогрызы, крадущие деревья с улиц города.
Это же получается они крали возможно деревья столицы!!!!
А это ой как нехорошо! :lol: :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 08.02.2022 - 21:20]
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
187
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 00:33
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я уж расстроился.что продал кв дешево в будущей столице КЗ.и уехал в РФ :-( :-)

[Исправлено: андрей 117, 09.02.2022 - 00:37]
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12064
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 00:42
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
А я уж расстроился.что продал кв дешево в будущей столице КЗ.и уехал в РФ

Ни в коем случае не возвращайся! Зачем тебе суета столичной жизни? :lol:
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12064
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 00:50
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От лица атомной общественности позвольте поздравить оставшихся жителей новой столицы! :-)
Главное верить посильнее, и всё обязательно сбудется! :-)

Специально для вас Шахрин и знакомые и незнакомые жители хорошо знакомых городов. ;-)





:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 08.02.2022 - 21:52]
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12064
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 01:01
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь с Токаева не слезайте. :lol:
Чтоб он осознал всю безысходность отказаться от переноса столицы :lol: :lol: :lol: :lol:

Ещё специальная песня для всяких нурлыкунов, которые как баба яга против!

Ну-ка, все вместе. Уши развесьте, Лучше по-хорошему. Хлопайте в ладоши вы




:lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12064
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 01:19
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а теперь персонально для столичного любителя конины, нашего дорогого жителя центра столицы 111-го
Специально для столицы Песня про три белых коня:




:lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл
Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12064
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 01:22
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурлыкунов, ономастов и всяких приехавших в наш столичный город шпиков и бесполезных акимов мы конечно забыть не можем ну совсем никак.
Для них отдельная столична песня со смыслом:
Этот мир придуман не нами ;-)




:lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Серый волк, Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS