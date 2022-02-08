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Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43507
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 17:20
Казахстанцы распространяют в мессенджерах информацию о том, что Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о переносе столицы в Костанай. Отмечается, что эта информация не находит подтверждения ни в официальных источниках, ни в главных средствах массовой информации Казахстана.
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О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 220
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 17:20
Надо же такой бред придумать. Костанай количеством жителей не подходит
S
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 72
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 17:34
Во-первых, не "фейк", а обычное враньё, выдумка.
А во-вторых, это какой уровень интеллекта надо иметь, чтобы всерьёз это обсуждать и пояснять?
А во-вторых, это какой уровень интеллекта надо иметь, чтобы всерьёз это обсуждать и пояснять?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 5267
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 17:51
Русскоязычная часть населения вздрогнет от такой новости! На остановках все обьявления по казахски написаны, проезжал мимо басейна, ни черта не понял. Спросил у местного, перевел слово аквапарк. Насчет переименования улиц, таксист ответил,открой бардачок. Увидел длинный список новых улиц. Полиция,скорая помощь, такси забивают старое название улицы, а приезжают на новую улицу. Чудеса да и только! Кассир паренек кассовый аппарат с корнем вырвал, что бы показать сумму оплаты за товар.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 748
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 17:58
Понаедут потом сюда :)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 628
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 18:55
Надежнее организовать международный шахматный турнир, с приглашением звезд мировых шахмат. И тогда автоматически столица переедит в Костанай, ну и соответственно, Костанай- в столицу.
Цитата:
Не зря зашел, заодно узнал, что у кассового аппарата есть корни, видимо наличие корней кассового аппарата и их тип, и определит, быть Костанаю столицей или нет.
Иначе к чему сей факт в данной ветке!?
Цитата:
Доктор СИЗО:
Чудеса да и только! Кассир паренек кассовый аппарат с корнем вырвал, что бы показать сумму оплаты за товар.
Чудеса да и только! Кассир паренек кассовый аппарат с корнем вырвал, что бы показать сумму оплаты за товар.
Не зря зашел, заодно узнал, что у кассового аппарата есть корни, видимо наличие корней кассового аппарата и их тип, и определит, быть Костанаю столицей или нет.
Иначе к чему сей факт в данной ветке!?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8799
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 20:45
Неплохо было бы..
Северная Столица КасымЖомарт, окно в Россию..
Северная Столица КасымЖомарт, окно в Россию..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24204
Re: Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 08.02.22 - 23:54
Цитата:
Мы, бы тебя, Акимом - выбрали...
111:
Неплохо было бы..
Неплохо было бы..
Мы, бы тебя, Акимом - выбрали...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12064
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 00:18
Вот это новость!
Цитата:
Вот настоящий новый столичный житель!
А больше всех испугались акиматские древогрызы, крадущие деревья с улиц города.
Это же получается они крали возможно деревья столицы!!!!
А это ой как нехорошо!
[Исправлено: Серый волк, 08.02.2022 - 21:20]
Цитата:
111:
Неплохо было бы.. Северная Столица КасымЖомарт, окно в Россию..
Неплохо было бы.. Северная Столица КасымЖомарт, окно в Россию..
Вот настоящий новый столичный житель!
А больше всех испугались акиматские древогрызы, крадущие деревья с улиц города.
Это же получается они крали возможно деревья столицы!!!!
А это ой как нехорошо!
[Исправлено: Серый волк, 08.02.2022 - 21:20]
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 187
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 00:33
А я уж расстроился.что продал кв дешево в будущей столице КЗ.и уехал в РФ
[Исправлено: андрей 117, 09.02.2022 - 00:37]
[Исправлено: андрей 117, 09.02.2022 - 00:37]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12064
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 00:42
Цитата:
Ни в коем случае не возвращайся! Зачем тебе суета столичной жизни?
андрей 117:
А я уж расстроился.что продал кв дешево в будущей столице КЗ.и уехал в РФ
А я уж расстроился.что продал кв дешево в будущей столице КЗ.и уехал в РФ
Ни в коем случае не возвращайся! Зачем тебе суета столичной жизни?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12064
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 00:50
От лица атомной общественности позвольте поздравить оставшихся жителей новой столицы!
Главное верить посильнее, и всё обязательно сбудется!
Специально для вас Шахрин и знакомые и незнакомые жители хорошо знакомых городов.
[Исправлено: Серый волк, 08.02.2022 - 21:52]
Главное верить посильнее, и всё обязательно сбудется!
Специально для вас Шахрин и знакомые и незнакомые жители хорошо знакомых городов.
[Исправлено: Серый волк, 08.02.2022 - 21:52]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12064
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 01:01
Теперь с Токаева не слезайте.
Чтоб он осознал всю безысходность отказаться от переноса столицы
Ещё специальная песня для всяких нурлыкунов, которые как баба яга против!
Ну-ка, все вместе. Уши развесьте, Лучше по-хорошему. Хлопайте в ладоши вы
Чтоб он осознал всю безысходность отказаться от переноса столицы
Ещё специальная песня для всяких нурлыкунов, которые как баба яга против!
Ну-ка, все вместе. Уши развесьте, Лучше по-хорошему. Хлопайте в ладоши вы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12064
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 01:19
Ну а теперь персонально для столичного любителя конины, нашего дорогого жителя центра столицы 111-го
Специально для столицы Песня про три белых коня:
Специально для столицы Песня про три белых коня:
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12064
Фейк о переносе столицы в Костанай рассылают в мессенджерах
Отправлено: 09.02.22 - 01:22
Нурлыкунов, ономастов и всяких приехавших в наш столичный город шпиков и бесполезных акимов мы конечно забыть не можем ну совсем никак.
Для них отдельная столична песня со смыслом:
Этот мир придуман не нами
Для них отдельная столична песня со смыслом:
Этот мир придуман не нами
-
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