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Доктор СИЗО:

Это неизбежный фактор, о чем говорит президент. Резко сократилось число рабочих мест во всех сферах производства. Без помощи государстаа эту проблему не решить. С другой стороны в разы уменьшилось число работников, могущих прийти на современное производство со своей специальностью и высоким рабочим разрядом. Потребуются многие годы, что бы ликвидировать этот дисбаланс. Поспешили отрапортовать, что Казахстан вошел в тридцатку развитых стран!

Цитата:Ай-яй-яй! А кто же это сделал?! Неужели Людвиг Аристархович?! Кто развалил ВСЁ(!) производство?!Какой гений развалил систему профтехобразования?!У кого хватило ума растащить все заводы и фабрики?! По-любому,это всё проклятые колонизаторы! Проклятые коммунисты всё это сделали!Это из-за них, что не соберутся делать в Казахстане, то всё не в коня корм.Хотя уже и коней не осталось.ПыСы. Два вечных вопроса колониальных интеллигентов:"Кто виноват?" и "Что делать?"