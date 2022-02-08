Это иллюзия - Токаев об отчетах правительства о росте зарплат
Отправлено: 08.02.22 - 16:21
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что доходы около миллиона человек в Казахстане не достигают даже уровня минимального прожиточного минимума. На расширенном заседании правительства Токаев заявил о необходимости увеличить доходы населения. Читать новость
Это неизбежный фактор, о чем говорит президент. Резко сократилось число рабочих мест во всех сферах производства. Без помощи государстаа эту проблему не решить. С другой стороны в разы уменьшилось число работников, могущих прийти на современное производство со своей специальностью и высоким рабочим разрядом. Потребуются многие годы, что бы ликвидировать этот дисбаланс. Поспешили отрапортовать, что Казахстан вошел в тридцатку развитых стран!
Тем не менее гарные хлопцы на западе и юге Страны строят палаточные городки и не намерены уходить с площадей, требуют отставки президента и новых выборов в парламент. По этой причине руководство страны должны работать стахановским методом, однако они только планы строят, гляди и теплые деньки на носу и к наурызу не получить бы повторение новогодних сюрпризы
Погорланить из толпы все мастера, это все наше! Пойти на производство, включить координатно- расточный станок, и выточить вал центробежного насоса длиной 2,5 метра из тысячи демонстрантов один не сможет! Видел крикунов на митинге, в правой руке сотка навороченная, в левой руке шаурма узбекская. Так и живем!
Есть два способа поднять доходы населения, надои у коров, и урожайность с одного га. 1. Помахать волшебной палочкой законов по кигам вуду и феншую и сказать крибле-крабле. 2. Помазать отборным самогоном финиковую пальму, а остаки принять внутрь. И тогда бара-бир на законы, доходы и урожайность...
Рс опробованная метода Профессора Кокыса. Мне можете не верить, ему-нельзя не верить.
Доктор СИЗО: Это неизбежный фактор, о чем говорит президент. Резко сократилось число рабочих мест во всех сферах производства. Без помощи государстаа эту проблему не решить. С другой стороны в разы уменьшилось число работников, могущих прийти на современное производство со своей специальностью и высоким рабочим разрядом. Потребуются многие годы, что бы ликвидировать этот дисбаланс. Поспешили отрапортовать, что Казахстан вошел в тридцатку развитых стран!
Ай-яй-яй! А кто же это сделал?! Неужели Людвиг Аристархович?! Кто развалил ВСЁ(!) производство?!Какой гений развалил систему профтехобразования?!У кого хватило ума растащить все заводы и фабрики?! По-любому,это всё проклятые колонизаторы! Проклятые коммунисты всё это сделали!Это из-за них, что не соберутся делать в Казахстане, то всё не в коня корм.Хотя уже и коней не осталось. ПыСы. Два вечных вопроса колониальных интеллигентов:"Кто виноват?" и "Что делать?"
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