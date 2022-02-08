Отправлено: - 20:47

elektron:

ещё одно подобное сообщение в личку и они все уйдут в редакцию.

drakon:

Мои тоже - ждут, своего часа..

Цитата:Цитата:не скромничайте.посылайте по назначению.он же этого хочет.