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≡ Это иллюзия - Токаев об отчетах правительства о росте зарплат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43507
Это иллюзия - Токаев об отчетах правительства о росте зарплат
Отправлено: 08.02.22 - 16:21
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что доходы около миллиона человек в Казахстане не достигают даже уровня минимального прожиточного минимума. На расширенном заседании правительства Токаев заявил о необходимости увеличить доходы населения.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5265
Re: Это иллюзия - Токаев об отчетах правительства о росте...
Отправлено: 08.02.22 - 16:21
#1
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Это неизбежный фактор, о чем говорит президент. Резко сократилось число рабочих мест во всех сферах производства. Без помощи государстаа эту проблему не решить. С другой стороны в разы уменьшилось число работников, могущих прийти на современное производство со своей специальностью и высоким рабочим разрядом. Потребуются многие годы, что бы ликвидировать этот дисбаланс. Поспешили отрапортовать, что Казахстан вошел в тридцатку развитых стран!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5089
Re: Это иллюзия - Токаев об отчетах правительства о росте...
Отправлено: 08.02.22 - 16:38
#2
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Тем не менее гарные хлопцы на западе и юге Страны строят палаточные городки и не намерены уходить с площадей, требуют отставки президента и новых выборов в парламент. По этой причине руководство страны должны работать стахановским методом, однако они только планы строят, гляди и теплые деньки на носу и к наурызу не получить бы повторение новогодних сюрпризы
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5265
Это иллюзия - Токаев об отчетах правительства о росте зарплат
Отправлено: 08.02.22 - 17:24
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Погорланить из толпы все мастера, это все наше! Пойти на производство, включить координатно- расточный станок, и выточить вал центробежного насоса длиной 2,5 метра из тысячи демонстрантов один не сможет! Видел крикунов на митинге, в правой руке сотка навороченная, в левой руке шаурма узбекская. Так и живем!
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
72
Re: Это иллюзия - Токаев об отчетах правительства о росте...
Отправлено: 08.02.22 - 17:37
#4
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Хорошо, если действительно иллюзия, что крайне сомнительно.
Скорее это обычное враньё чиновничества, привыкшего пускать пыль в глаза начальству.
Они предпочитают казаться, а не быть.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
628
Re: Это иллюзия - Токаев об отчетах правительства о росте...
Отправлено: 08.02.22 - 22:16
#5
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Есть два способа поднять доходы населения, надои у коров, и урожайность с одного га.
1. Помахать волшебной палочкой законов по кигам вуду и феншую и сказать крибле-крабле.
2. Помазать отборным самогоном финиковую пальму, а остаки принять внутрь. И тогда бара-бир на законы, доходы и урожайность...
:oops:
Рс опробованная метода Профессора Кокыса. Мне можете не верить, ему-нельзя не верить.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1433
Re: Это иллюзия - Токаев об отчетах правительства о росте...
Отправлено: 08.02.22 - 23:34
#6
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Это неизбежный фактор, о чем говорит президент. Резко сократилось число рабочих мест во всех сферах производства. Без помощи государстаа эту проблему не решить. С другой стороны в разы уменьшилось число работников, могущих прийти на современное производство со своей специальностью и высоким рабочим разрядом. Потребуются многие годы, что бы ликвидировать этот дисбаланс. Поспешили отрапортовать, что Казахстан вошел в тридцатку развитых стран!

Ай-яй-яй! А кто же это сделал?! Неужели Людвиг Аристархович?! Кто развалил ВСЁ(!) производство?!Какой гений развалил систему профтехобразования?!У кого хватило ума растащить все заводы и фабрики?! По-любому,это всё проклятые колонизаторы! Проклятые коммунисты всё это сделали!Это из-за них, что не соберутся делать в Казахстане, то всё не в коня корм.Хотя уже и коней не осталось.
ПыСы. Два вечных вопроса колониальных интеллигентов:"Кто виноват?" и "Что делать?"
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1433
Это иллюзия - Токаев об отчетах правительства о росте зарплат
Отправлено: 09.02.22 - 00:09
#7
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