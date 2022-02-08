Отправлено: - 22:38

111:

Хм.. Ты чего это? Ты про свою Родину? Не, не знаю как у вас..

111:

У него просто там не пошло.. Знаю, как простых колхоманов дома поджигали .

Цитата:Оооо!Смотрю ты вообще не вкурсах!Ты ж сам говорил, что таежный союз тебе мешает изучить казахский и китайские языки, и производить востребованную во всем мире животноводческую продукцию баранов и самки ляшки клнины, как специалисту в данной отрасли.Цитата:Уууу!Началось в деревне утро! Опять рибу гроши.Вы с Доктором Кокысом не одну и ту же траву курите?Больно байки потому однотипные...