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МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
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Я робот(Пользователи)
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МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 10:03
В мажилисе парламента РК презентовали законопроект "О личном подсобном хозяйстве". Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, какие сферы будет регулировать новый законопроект.
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МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:29
Цитата:
Не понял, что ты его везде суешь.
Да, нормальный президент, но ты то наверно не совсем нормален, коли совсем без ума от него..
Don Julio:
Потому без Путина,
Потому без Путина,
Не понял, что ты его везде суешь.
Да, нормальный президент, но ты то наверно не совсем нормален, коли совсем без ума от него..
(Полноправные пользователи)
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- Stuttgart. Deutschland
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- Сообщений:
- 8687
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:32
Цитата:
Ну и о каких бизнесах, в таких случаях может идти речь? Это уже крышование, а не гос регулирование.
ПС - это как раз те маргиналы, о которых пишет доктор наверное.
[Исправлено: elektron, 08.02.2022 - 17:36]
111:
Знаю, как простых колхоманов дома поджигали .
Знаю, как простых колхоманов дома поджигали .
Ну и о каких бизнесах, в таких случаях может идти речь? Это уже крышование, а не гос регулирование.
ПС - это как раз те маргиналы, о которых пишет доктор наверное.
[Исправлено: elektron, 08.02.2022 - 17:36]
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:33
Цитата:
Ни один закон не поможет, если за его исполнением честных людей не поставят. Люди постарше помнят знаменитый указ Хрущева об одной коровке на семью. Сельсовет несколько раз высылал предупреждений о сокращении численности КРС в нашей семье. Мать говорила отцу, нельзя этого делать. Что он лежит в кардиологии, пенсия 58 рублей в месяц. Доходы от сдачи молока были единственным источником денег в нашей семье из 8 человек, из них 6 детей школьников. Утром приехали несколько машин, зачитали постановление сельсовета о сдаче наших животных в совхоз по цене 88 коп живым весом. Цена мяса доходило на рынке 4,5 рублей за кг. Пастух пригнал стадо в село, привезенные люди погнали наших коров на весы. Ночь прошла в рыданиях родителей и детей. Утром мать и сестры пошли на базы проведать наших животных. Скотники сказали, что бы пришел отец. Через час пришел отец, еще больше заболевший. Скотники показали шкуры наших коров на дальней базе. Мясо еще ночью увезли на рынок в город.Отец сразу уехал в город, писать заявление в милицию. Несколько дней приезжали высокие чины из области. Снимали показания, фотографировали место преступление. До властей наконец дошло, что совершено политическое преступление по искажению политики Хрущева. Привезли деньги за сданный скот, которых хватило на 3 полудохлых телок. Директор совхоза и председатель сельсовета прилюдно извинились перед нашей многодетной семьей. Дали твердое обещание не подходить больше к нам по этому вопросу! Я достал достаточное количество волчьего яда, и поехал на центральную усадьбу.
Kairat stayer:
Ни один закон не поможет, если за его исполнением честных людей не поставят. Люди постарше помнят знаменитый указ Хрущева об одной коровке на семью. Сельсовет несколько раз высылал предупреждений о сокращении численности КРС в нашей семье. Мать говорила отцу, нельзя этого делать. Что он лежит в кардиологии, пенсия 58 рублей в месяц. Доходы от сдачи молока были единственным источником денег в нашей семье из 8 человек, из них 6 детей школьников. Утром приехали несколько машин, зачитали постановление сельсовета о сдаче наших животных в совхоз по цене 88 коп живым весом. Цена мяса доходило на рынке 4,5 рублей за кг. Пастух пригнал стадо в село, привезенные люди погнали наших коров на весы. Ночь прошла в рыданиях родителей и детей. Утром мать и сестры пошли на базы проведать наших животных. Скотники сказали, что бы пришел отец. Через час пришел отец, еще больше заболевший. Скотники показали шкуры наших коров на дальней базе. Мясо еще ночью увезли на рынок в город.Отец сразу уехал в город, писать заявление в милицию. Несколько дней приезжали высокие чины из области. Снимали показания, фотографировали место преступление. До властей наконец дошло, что совершено политическое преступление по искажению политики Хрущева. Привезли деньги за сданный скот, которых хватило на 3 полудохлых телок. Директор совхоза и председатель сельсовета прилюдно извинились перед нашей многодетной семьей. Дали твердое обещание не подходить больше к нам по этому вопросу! Я достал достаточное количество волчьего яда, и поехал на центральную усадьбу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 628
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:38
Цитата:
Оооо!
Смотрю ты вообще не вкурсах!
Ты ж сам говорил, что таежный союз тебе мешает изучить казахский и китайские языки, и производить востребованную во всем мире животноводческую продукцию баранов и самки ляшки клнины, как специалисту в данной отрасли.
Цитата:
Уууу!
Началось в деревне утро! Опять рибу гроши.
Вы с Доктором Кокысом не одну и ту же траву курите?
Больно байки потому однотипные...
111:
Хм.. Ты чего это? Ты про свою Родину? Не, не знаю как у вас..
Хм.. Ты чего это? Ты про свою Родину? Не, не знаю как у вас..
Оооо!
Смотрю ты вообще не вкурсах!
Ты ж сам говорил, что таежный союз тебе мешает изучить казахский и китайские языки, и производить востребованную во всем мире животноводческую продукцию баранов и самки ляшки клнины, как специалисту в данной отрасли.
Цитата:
111:
У него просто там не пошло.. Знаю, как простых колхоманов дома поджигали .
У него просто там не пошло.. Знаю, как простых колхоманов дома поджигали .
Уууу!
Началось в деревне утро! Опять рибу гроши.
Вы с Доктором Кокысом не одну и ту же траву курите?
Больно байки потому однотипные...
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:42
Цитата:
То есть ты за Путина тут чешешь?
Зачем?
Don Julio:
Смотрю ты вообще не вкурсах!
Смотрю ты вообще не вкурсах!
То есть ты за Путина тут чешешь?
Зачем?
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:42
Пока я искал колодцы участкового, и гл. зоотехника,что бы отравить их через воду. Мне сказали, что власти давно перевели их на работу в другой поселок от греха подальше. Пришлось вернуться обратно, с чувством не выполненного долга. В Басбеке поступали иначе.Убивали собаку обидчика, сбрасывали ее в колодец, закидывали покрышками. Человек уезжал из поселка. Вода это жизнь!
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:45
Цитата:
Как то, мы разберемся тут на форуме без него..
Что у тебя, какое то осознание что ты без него Ничто, разыгралось?
Просто можешь говорить, без его имени или фамилии, за себя конкретно?
Еще раз говорю, нормальный президент, просто ты какой то, зацикленный на нем..
Мы тут обсуждаем не твоего президента .
Don Julio:
Потому без Путина
Потому без Путина
Как то, мы разберемся тут на форуме без него..
Что у тебя, какое то осознание что ты без него Ничто, разыгралось?
Просто можешь говорить, без его имени или фамилии, за себя конкретно?
Еще раз говорю, нормальный президент, просто ты какой то, зацикленный на нем..
Мы тут обсуждаем не твоего президента .
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
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МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 23:03
Цитата:
А зачем?...
Доктор СИЗО:
Я достал достаточное количество волчьего яда, и поехал на центральную усадьбу.
Я достал достаточное количество волчьего яда, и поехал на центральную усадьбу.
А зачем?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 628
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 23:07
Цитата:
Наверняка свинина-то кошерная, а пиво-халяльное. Так что все по фен-шую.
Цитата:
Хм.
Можно было попробовать жабью слюну. Или хвост единорога. Накрайняк цветик-семицветик.
Цитата:
Значит не он тебе не даёт выучить госязык!? Стать высококвалифицированным специалистом в высоких технологий поставки баранины на мировые рынки всего мира?
А кто?
Имя его? Кто етот нехороший человек?
maxsaf:
Знаю одного, кастрюлю свинины по-казахски мяса чуть ли не каждый вечер съедает.
Знаю одного, кастрюлю свинины по-казахски мяса чуть ли не каждый вечер съедает.
Наверняка свинина-то кошерная, а пиво-халяльное. Так что все по фен-шую.
Цитата:
Доктор СИЗО:
Я достал достаточное количество волчьего яда, и поехал на центральную усадьбу
Я достал достаточное количество волчьего яда, и поехал на центральную усадьбу
Хм.
Можно было попробовать жабью слюну. Или хвост единорога. Накрайняк цветик-семицветик.
Цитата:
111:
То есть ты за Путина тут чешешь? Зачем?
То есть ты за Путина тут чешешь? Зачем?
Значит не он тебе не даёт выучить госязык!? Стать высококвалифицированным специалистом в высоких технологий поставки баранины на мировые рынки всего мира?
А кто?
Имя его? Кто етот нехороший человек?
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 23:14
Цитата:
Блин, опять.. Путин , Путин..
И? Тебе как то легче с Его именем?
Don Julio: Значит не он тебе
Блин, опять.. Путин , Путин..
И? Тебе как то легче с Его именем?
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 23:15
Цитата:
Ну вот..
Ты хочешь услышать что Путин плохой..
Зачем?
Это придаст тебе силы?
Но зачем?
У нас то тут тема не о Путине, Твоем Президенте..
Don Julio:
Имя его?
Имя его?
Ну вот..
Ты хочешь услышать что Путин плохой..
Зачем?
Это придаст тебе силы?
Но зачем?
У нас то тут тема не о Путине, Твоем Президенте..
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 23:19
Да тут, оказывается, борцуны ещё с Советским режимом имеются! Диссиденты, так сказать!Которые потом на этот режим и служили, других диссидентов гноя по урановым шахтам.
ПыСы. Ну а по поводу статьи что сказать-то хотел? Или сказочку забавную хотел рассказать?А как ты собираешься увеличивать поголовье экологически чистого скота для поставки на мировые рынки?!
ПыСы. Ну а по поводу статьи что сказать-то хотел? Или сказочку забавную хотел рассказать?А как ты собираешься увеличивать поголовье экологически чистого скота для поставки на мировые рынки?!
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 23:23
Для внучка Путин почти что Бог! Как в Библии про него говорит, с большой буквы.
ПыСы. И к животноводству отношение имел - отруби воровал.Значит, где-то не доедала скотинка.
ПыПыСы. Это не клевета, он сам сознавался!
ПыСы. И к животноводству отношение имел - отруби воровал.Значит, где-то не доедала скотинка.
ПыПыСы. Это не клевета, он сам сознавался!
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 23:55
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8687
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 09.02.22 - 00:10
Цитата:
Я не помню и даже не слышал о таком, опять враки. ]
[Исправлено: elektron, 08.02.2022 - 19:12]
Доктор СИЗО:
Люди постарше помнят знаменитый указ Хрущева об одной коровке на семью.
Люди постарше помнят знаменитый указ Хрущева об одной коровке на семью.
Я не помню и даже не слышал о таком, опять враки. ]
[Исправлено: elektron, 08.02.2022 - 19:12]
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