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≡  МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43507
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 10:03
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В мажилисе парламента РК презентовали законопроект "О личном подсобном хозяйстве". Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, какие сферы будет регулировать новый законопроект.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8795
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:29
#30
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Цитата:
Don Julio:
Потому без Путина,

Не понял, что ты его везде суешь.
Да, нормальный президент, но ты то наверно не совсем нормален, коли совсем без ума от него..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8686
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:32
#31
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Цитата:
111:
Знаю, как простых колхоманов дома поджигали .

Ну и о каких бизнесах, в таких случаях может идти речь? Это уже крышование, а не гос регулирование.
ПС - это как раз те маргиналы, о которых пишет доктор наверное.

[Исправлено: elektron, 08.02.2022 - 17:36]
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5263
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:33
#32
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