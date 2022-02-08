Отправлено: - 22:32

111:

Знаю, как простых колхоманов дома поджигали .

[Исправлено: elektron, 08.02.2022 - 17:36]

Цитата:Ну и о каких бизнесах, в таких случаях может идти речь? Это уже крышование, а не гос регулирование.ПС - это как раз те маргиналы, о которых пишет доктор наверное.