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МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43507
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 10:03
В мажилисе парламента РК презентовали законопроект "О личном подсобном хозяйстве". Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, какие сферы будет регулировать новый законопроект.
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МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:11
Цитата:
Форумных психологов отправить на те пастбища баранов пасти. Это второе...
[Исправлено: maxsaf, 08.02.2022 - 22:11]
111:
Убрать на крен этих Розиновых, которые отобрали плодородные пастбища у колхоманов и продают им все задорого.. Это первое..
Убрать на крен этих Розиновых, которые отобрали плодородные пастбища у колхоманов и продают им все задорого.. Это первое..
Форумных психологов отправить на те пастбища баранов пасти. Это второе...
[Исправлено: maxsaf, 08.02.2022 - 22:11]
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:12
Цитата:
Дело в том, что эти новоявленные капиталисты уничтожили эти отары заблаговременно..
maxsaf:
Форумных психологов отправить на три пастбища баранов пасти. Это второе
Форумных психологов отправить на три пастбища баранов пасти. Это второе
Дело в том, что эти новоявленные капиталисты уничтожили эти отары заблаговременно..
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:14
Цитата:
Убрать накрен стодвеннадцатых, которые нахапали хат, а потом сдают колхоманам задорого это третье...
111:
Убрать на крен этих Розиновых, которые отобрали плодородные пастбища у колхоманов и продают им все задорого.. Это первое..
Убрать на крен этих Розиновых, которые отобрали плодородные пастбища у колхоманов и продают им все задорого.. Это первое..
Убрать накрен стодвеннадцатых, которые нахапали хат, а потом сдают колхоманам задорого это третье...
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:15
Цитата:
Сожрали?
111:
Дело в том, что эти новоявленные капиталисты уничтожили эти отары заблаговременно..
Дело в том, что эти новоявленные капиталисты уничтожили эти отары заблаговременно..
Сожрали?
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:15
Цитата:
Дедо в том, что колхоманов бы ту и не было, не будь этих Розиновых..
Логика?
Ферштейн?
maxsaf:
которые нахапали хат, а потом сдают колхоманам з
которые нахапали хат, а потом сдают колхоманам з
Дедо в том, что колхоманов бы ту и не было, не будь этих Розиновых..
Логика?
Ферштейн?
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:17
Цитата:
Ну значит Розинов твой кормилец
111:
Дедо в том, что колхоманов бы ту и не было, не будь этих Розиновых.. Логика? Ферштейн?
Дедо в том, что колхоманов бы ту и не было, не будь этих Розиновых.. Логика? Ферштейн?
Ну значит Розинов твой кормилец
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1426
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:18
Комментарий проходит проверку.
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:18
Цитата:
Какой ты наивный..
maxsaf:
Сожрали
Сожрали
Какой ты наивный..
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:20
Цитата:
Ога .
Теперь кормильцы колхоманов стройки и банки..
maxsaf:
Ну значит Розинов твой кормилец
Ну значит Розинов твой кормилец
Ога .
Теперь кормильцы колхоманов стройки и банки..
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:21
Цитата:
Знаю одного, кастрюлю свинины по-казахски мяса чуть ли не каждый вечер съедает.
111:
Какой ты наивный..
Какой ты наивный..
Знаю одного, кастрюлю свинины по-казахски мяса чуть ли не каждый вечер съедает.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8686
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:21
Цитата:
Не совсем понятно, если Розвинова не разорили. Их бы не было, или если бы Розинова небыло, их бы не было
111:
Дедо в том, что колхоманов бы ту и не было, не будь этих Розиновых..
Дедо в том, что колхоманов бы ту и не было, не будь этих Розиновых..
Не совсем понятно, если Розвинова не разорили. Их бы не было, или если бы Розинова небыло, их бы не было
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 626
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:23
Цитата:
Мы говорим Розинов, а подразумеваем- Путин.
Логика!?
Путин виноват, что хаты в Костанае попадали в одни и те же влажные ручонки.
Ферштеен!?
Потому без Путина, нигде ничего не происходит. Мышь не прокочит и надои не поднимуться...
Цитата:
Э! Зачем так говорит!?
Туда баран, сюда баран. Дочку надо в Юниверсити поступит, тоже однака баран нада...
[Исправлено: Don Julio, 08.02.2022 - 22:25]
111:
Дедо в том, что колхоманов бы ту и не было, не будь этих Розиновых.. Логика? Ферштейн?
Дедо в том, что колхоманов бы ту и не было, не будь этих Розиновых.. Логика? Ферштейн?
Мы говорим Розинов, а подразумеваем- Путин.
Логика!?
Путин виноват, что хаты в Костанае попадали в одни и те же влажные ручонки.
Ферштеен!?
Потому без Путина, нигде ничего не происходит. Мышь не прокочит и надои не поднимуться...
Цитата:
maxsaf:
Сожрали?
Сожрали?
Э! Зачем так говорит!?
Туда баран, сюда баран. Дочку надо в Юниверсити поступит, тоже однака баран нада...
[Исправлено: Don Julio, 08.02.2022 - 22:25]
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:23
Цитата:
Хм..
Ты чего это?
Ты про свою Родину?
Не, не знаю как у вас..
Don Julio:
Путин виноват, что
Путин виноват, что
Хм..
Ты чего это?
Ты про свою Родину?
Не, не знаю как у вас..
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:24
Цитата:
Назарбаева?
elektron:
совсем понятно, если Розвинова не разорили.
совсем понятно, если Розвинова не разорили.
Назарбаева?
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:25
У него просто там не пошло..
Знаю, как простых колхоманов дома поджигали .
Знаю, как простых колхоманов дома поджигали .
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