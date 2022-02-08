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≡  МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43507
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 10:03
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В мажилисе парламента РК презентовали законопроект "О личном подсобном хозяйстве". Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, какие сферы будет регулировать новый законопроект.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15317
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:11
#15
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Цитата:
111:
Убрать на крен этих Розиновых, которые отобрали плодородные пастбища у колхоманов и продают им все задорого.. Это первое..

Форумных психологов отправить на те пастбища баранов пасти. Это второе... :lol:

[Исправлено: maxsaf, 08.02.2022 - 22:11]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8795
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:12
#16
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Цитата:
maxsaf:
Форумных психологов отправить на три пастбища баранов пасти. Это второе

Дело в том, что эти новоявленные капиталисты уничтожили эти отары заблаговременно..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15317
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:14
#17
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Цитата:
111:
Убрать на крен этих Розиновых, которые отобрали плодородные пастбища у колхоманов и продают им все задорого.. Это первое..

Убрать накрен стодвеннадцатых, которые нахапали хат, а потом сдают колхоманам задорого :lol: это третье...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15317
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:15
#18
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Цитата:
111:
Дело в том, что эти новоявленные капиталисты уничтожили эти отары заблаговременно..

Сожрали? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8795
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:15
#19
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Цитата:
maxsaf:
которые нахапали хат, а потом сдают колхоманам з

Дедо в том, что колхоманов бы ту и не было, не будь этих Розиновых..
Логика?
Ферштейн?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15317
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:17
#20
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Цитата:
111:
Дедо в том, что колхоманов бы ту и не было, не будь этих Розиновых.. Логика? Ферштейн?

Ну значит Розинов твой кормилец :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1426
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:18
#21
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8795
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:18
#22
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Цитата:
maxsaf:
Сожрали

Какой ты наивный..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8795
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:20
#23
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Цитата:
maxsaf:
Ну значит Розинов твой кормилец

Ога .
Теперь кормильцы колхоманов стройки и банки..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15317
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:21
#24
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Цитата:
111:
Какой ты наивный..

Знаю одного, кастрюлю свинины по-казахски мяса чуть ли не каждый вечер съедает. :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8686
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:21
#25
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Цитата:
111:
Дедо в том, что колхоманов бы ту и не было, не будь этих Розиновых..

Не совсем понятно, если Розвинова не разорили. Их бы не было, или если бы Розинова небыло, их бы не было ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
626
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:23
#26
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Цитата:
111:
Дедо в том, что колхоманов бы ту и не было, не будь этих Розиновых.. Логика? Ферштейн?

Мы говорим Розинов, а подразумеваем- Путин.
Логика!?
Путин виноват, что хаты в Костанае попадали в одни и те же влажные ручонки.
Ферштеен!?
Потому без Путина, нигде ничего не происходит. Мышь не прокочит и надои не поднимуться...
;-)
Цитата:
maxsaf:
Сожрали?

Э! Зачем так говорит!?
Туда баран, сюда баран. Дочку надо в Юниверсити поступит, тоже однака баран нада...

[Исправлено: Don Julio, 08.02.2022 - 22:25]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8795
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:23
#27
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Цитата:
Don Julio:
Путин виноват, что

Хм..
Ты чего это?
Ты про свою Родину?
Не, не знаю как у вас..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8795
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:24
#28
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Цитата:
elektron:
совсем понятно, если Розвинова не разорили.

Назарбаева?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8795
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 22:25
#29
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У него просто там не пошло..
Знаю, как простых колхоманов дома поджигали .
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