Отправлено: - 22:11

111:

Убрать на крен этих Розиновых, которые отобрали плодородные пастбища у колхоманов и продают им все задорого.. Это первое..

[Исправлено: maxsaf, 08.02.2022 - 22:11]

Цитата:Форумных психологов отправить на те пастбища баранов пасти. Это второе...