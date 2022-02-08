Re: Увеличение выездов за границу через автопереходы и другие...

Отправлено: - 14:15

Интересный вопрос из области биологии. Чем отличается организм и тело высокопоставленного чиновника, заезжающего в Казахстан по любому поводу от организма и тела моего родственника из этой страны, которому даже запрещено подавать заявки для посещения Казахстана? Короновирус давно перещел из заразной болезни, в инструмент манипулирования людьми в своих целях.