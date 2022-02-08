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≡ Увеличение выездов за границу через автопереходы и другие послабления приняли в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43507
Увеличение выездов за границу через автопереходы и другие послабления приняли в Казахстане
Отправлено: 08.02.22 - 14:15
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Приняты решения о послаблениях при пересечении казахстанскими и иностранными гражданами государственной границы Республики Казахстан в период карантина. Послабления обсуждались на заседании МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5261
Re: Увеличение выездов за границу через автопереходы и другие...
Отправлено: 08.02.22 - 14:15
#1
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Интересный вопрос из области биологии. Чем отличается организм и тело высокопоставленного чиновника, заезжающего в Казахстан по любому поводу от организма и тела моего родственника из этой страны, которому даже запрещено подавать заявки для посещения Казахстана? Короновирус давно перещел из заразной болезни, в инструмент манипулирования людьми в своих целях.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1463
Re: Увеличение выездов за границу через автопереходы и другие...
Отправлено: 08.02.22 - 20:50
#2
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Готов подписаться под каждым словом. Не убавить, не прибавить.
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