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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5261
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 15:19
#6766
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Цитата:
alex_60:

Сон у него специфический. Солдат спит, а служба идет!(((((
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5261
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 15:26
#6767
Комментарий удален модератором.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24197
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 15:53
#6768
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Солдат спит, а служба идет!(((((

Доктор, когда у вас 6 часов утра,
у нас 1 час ночи. Конечно я в это
время сплю... :lol: :-o
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5261
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 17:36
#6769
Комментарий удален модератором.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24197
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 18:42
#6770
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Уважаемый, Доктор СИЗО. В моё отсутствие,
деревеньку модерирует релакция НГ,
т.е. Модераторы... :lol: :-o :oops:

[Исправлено: drakon, 08.02.2022 - 18:43]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8683
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 20:40
#6771
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Уважаемый дохтер, ещё одно подобное сообщение в личку и они все уйдут в редакцию. С наилучшими пожеланиями и не хворать. :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24197
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 20:43
#6772
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Мои тоже - ждут, своего часа... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15670
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 20:47
#6773
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Цитата:
elektron:
ещё одно подобное сообщение в личку и они все уйдут в редакцию.

Цитата:
drakon:
Мои тоже - ждут, своего часа..


не скромничайте.
посылайте по назначению.
он же этого хочет.
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8683
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 20:54
#6774
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Цитата:
alex_60:
посылайте по назначению.

ну хочется надеяться, что до чела дойдёт, хотя и мало верится. ;-)
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