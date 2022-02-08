Отправлено: - 18:55

Доктор СИЗО:

Чудеса да и только! Кассир паренек кассовый аппарат с корнем вырвал, что бы показать сумму оплаты за товар.

Надежнее организовать международный шахматный турнир, с приглашением звезд мировых шахмат. И тогда автоматически столица переедит в Костанай, ну и соответственно, Костанай- в столицу.Цитата:Не зря зашел, заодно узнал, что у кассового аппарата есть корни, видимо наличие корней кассового аппарата и их тип, и определит, быть Костанаю столицей или нет.Иначе к чему сей факт в данной ветке!?