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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8185
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 15:14
#211
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блиииин.... ну, Цветков... последний 20-ый выстрел... мимо. Зачем торопился?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15670
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 15:41
#212
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Цитата:
yudjin:
.. мимо. Зачем торопился?


наоборот, перед последним выстрелом сделал
очень длинную
паузу.
если бы выстрелил быстро, то даже с промахом мог
золото получить.а так. деревяшка,4 место.
у Белоруссии бронза .
Смольский.
и золото не у норвежцев.
Майе, Франция.

[Исправлено: alex_60, 08.02.2022 - 15:48]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8185
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 16:17
#213
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Цитата:
alex_60:
у Белоруссии бронза . Смольский.

серебро у хлопца
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
748
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 16:23
#214
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У нас спорт зимний плохо развит. В школах нет лыж. Никто не ездит на них зимой на уроках физкультуры
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
281
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 16:29
#215
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Цитата:
arman_kst:
Никто не ездит на них зимой на уроках физкультуры

а сейчас ситуация вроде как раз меняется) лыжи в школы закупаются, только на днях в инстаграме писали, что мамы школ Костанайской области (имхо, "яжматери") возмущаются, что дети катаются на лыжах на уроках физкультуры. Из серии типа "то мы на дистанционнке, то на лыжах катаемся", есть и такие, что "заболеют, им напишут ковид, заставят вакцинироваться" facepalm в общем...
А в деревне то катались, я и после школы катался, пока последний "полупластик" не развалился) лыжи это здорово)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8185
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 16:31
#216
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Цитата:
lavprof:
только на днях в инстаграме писали, что мамы школ Костанайской области (имхо, "яжматери") возмущаются

ага, тоже читал этот бред.
Сюда скопирую свой комментарий по теме.
У меня в Союзе были 89,90, 91 год почти вся 3 четверть - это лыжи. Лыжня вокруг забора 7 школы была доступна не только на уроках, но и в любое время. И мы пацанами выходили и катались. Даже ездили на юннаты кататься. Прям от дома можно было лыжи надеть и ехать по улицам.А сейчас заставить физруков накатать лыжню будет расценено как несвойственные педагогам насилие?Ребенок на лыжах, едущий по тротуару, наверное попадет на ютуб и инстаграм, как что-то инопланетное.Моя говорит, в школе сказали, что лыжам будет отдано 5 уроков в четверти... на первом - инструктаж, на втором - примерка, на третьем - катаются мальчики, на четвертом - девочки... Вот и все лыжи в школьной программе!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8185
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 16:34
#217
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Цитата:
lavprof:
пока последний "полупластик" не развалился)

недавно в подвале убирался, нашел свои... "Быстрица", деревянные, с креплениями под ботинки... кирзовые)
Ребенку пластиковые дарили лет 5 назад... иногда по склону гоняет.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
281
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 16:44
#218
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Цитата:
yudjin:
деревянные

а мне в детстве дядька пластиковые подарил, просто огонь лыжи, TISA вроде назывались) потом одноклассник взял у меня прокатиться, упал с них, свернул крепления при этом) так они потом и стояли, сначала руки и не дошли ни у кого починить крепления, а там уже и вырос из них, детские все-таки были...
сам давно на лыжи не вставал конечно(

Цитата:
Вот и все лыжи в школьной программе!

ппц конечно... у нас в деревне лыжня по речке была (100 метров от школы стадион, 50 метров от него речка), вокруг "острова любви") и конечно мы с пацанами катались и после уроков)

[Исправлено: lavprof, 08.02.2022 - 16:48]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15670
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 17:29
#219
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Цитата:
yudjin:
серебро у хлопца


да, второе место.
ни одного промаха.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15670
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 18:20
#220
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Терентьев.
бронза в спринте. Мальцев пятый.
лыжи.
жесткий вид спорта,лыжный спринт.
квалификация, 1/4 , 1/2, финал.
друг за другом.
с перерывами на женщин.

[Исправлено: alex_60, 08.02.2022 - 18:24]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8185
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 20:29
#221
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Россия ни дня без медали. Так держать!
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8683
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 20:36
#222
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Всё таки имеет значение, страна проведения, что США даже в пятнашке нет. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15670
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 20:44
#223
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сани.
Иванова. бронза.
третья бронза за день.
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