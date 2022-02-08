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≡ Практический экзамен на вождение теперь можно сдать и в Аркалыке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43507
Практический экзамен на вождение теперь можно сдать и в Аркалыке
Отправлено: 08.02.22 - 18:30
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Это второй автодром в Костанайской области. Теперь жители южных районов, а также приграничной территории Акмолинской област, могут сдать теоретический и практический экзамены на вождение в Аркалыке.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5261
Re: Практический экзамен на вождение теперь можно сдать и в...
Отправлено: 08.02.22 - 18:30
#1
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Как можно сдавать экзамен по вождению.на автодроме? Вспоминаю свой экзамен 5 лет назад. Был в городе сильный буран, треть курсантов со двора не смогли выехать . Я на Хундайке включил вторую передачу, газ до упора. Выскочила из сугроба как ужаленная машинежка. На инструктора не смотрел,его ужасную мимику))) топил по городу под 60 км/час. Экзаменатор поставил 16 баллов, максимум, но устно сказал, твоя скорость 35 км/час. Не хотел буксовать на улице на такой скорости! Мне понравилось, понял, хундайка говно собачье!
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