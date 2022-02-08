Re: Практический экзамен на вождение теперь можно сдать и в...

Отправлено: - 18:30

Как можно сдавать экзамен по вождению.на автодроме? Вспоминаю свой экзамен 5 лет назад. Был в городе сильный буран, треть курсантов со двора не смогли выехать . Я на Хундайке включил вторую передачу, газ до упора. Выскочила из сугроба как ужаленная машинежка. На инструктора не смотрел,его ужасную мимику))) топил по городу под 60 км/час. Экзаменатор поставил 16 баллов, максимум, но устно сказал, твоя скорость 35 км/час. Не хотел буксовать на улице на такой скорости! Мне понравилось, понял, хундайка говно собачье!